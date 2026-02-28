お昼に病院へ連れていかれてご機嫌斜めな猫さん。飼い主さんがケージから出そうとすると、まさかの抵抗を見せてきたそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で7万再生を突破し、「必死な感じ可愛すぎますね」「おやつで釣るしかないな」といったコメントが寄せられました。

【動画：病院に連れていかれた猫→帰宅後、ケージから出そうとしたら…可愛すぎる『反抗の仕方』】

病院から帰った猫さんは…

TikTokアカウント「トラちっちの日常」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの「トラ」ちゃんが拗ねた時の様子。この日のお昼、トラちゃんは飼い主さんに連れられ、病院へ行っていたのだそう。

飼い主さんいわく、目薬が苦手だというトラちゃん。どうやら病院で目薬されたことが嫌だったようで、「ケージから出たら、また嫌なことされるにゃ…！」と思ったのか、ケージから出そうとすると、必死に抵抗してきたといいます。よほど目薬が嫌だったんですね…。

飼い主さんvsトラちゃん

普段のトラちゃんはとても大人しい子だといいますが、この日のトラちゃんからはそんな大人しさを感じず。左手でギュッとケージを握りしめ、「何が何でもケージから出にゃい！」という強い意志を見せてきたそうです。

とても可愛らしいトラちゃんですが、飼い主さんいわく、この日の力は想像以上だったとのこと。「火事場の馬鹿力」ということわざがありますが、この時のトラちゃんはまさにそのことわざ通りです。トラちゃんの意地が伝わってきますね。

激しいバトルの結末は！？

数秒間にわたって続いた飼い主さんとトラちゃんの攻防。結局、飼い主さんはトラちゃんをケージから出すことを諦めたそうです。トラちゃんの力と根性、恐るべしです…！

この日は病院に連れていかれて拗ねたトラちゃんですが、飼い主さんに叱られても拗ねることがあるそう。普段のクリクリお目目なトラちゃんも可愛いですが、拗ねてむすっとした表情のトラちゃんも、とっても可愛らしいです！拗ねると見た目からは分からない力を発揮する、トラちゃんなのでした。

完全に拗ねているトラちゃんの様子には「肉球でぎゅっとケージ掴んでるの可愛い」「こういう時の猫ちゃんの腕力すごいんだよねwwまじで動かない」「必死にしがみついてんの可愛い」「ご褒美あげてくださいね！！たくさん褒めてあげてね！！」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「トラちっちの日常」では、怒られた後に子どものように拗ねる様子やお尻をトントンされて嬉しそうな姿など、トラちゃんの甘えん坊な姿が投稿されています。

トラちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「トラちっちの日常」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。