おすすめ春ジャケットとカラーコーディネート術を【RHC ロンハーマン】に聞きました！

2026年春におすすめのアウターは？ 春・夏のコレクションには、鮮やかな色のお洋服がたくさん！ RHC ロンハーマンの今季のテーマは「Life is in color」。着回し力も抜群なおすすめジャケットにプレイフルな色味をレイヤードして、トレンドを思い切りエンジョイしましょう！ 「カラーコーディネート」が得意なプレスの林安奈さんに、春ジャケットを活かしたカラーレイヤードを成功させるテクニックをお伺いしました。

（MA-1で色を楽しむ）スポーティーなアイテムこそビビッドカラーを効かせて

アルファ― インダストリーズ×RHC リバーシブル MA-1 ジャケット\31,900・マーレット ドレス \75,900・トム フォード エクスクルーシブ フォー RHC サングラス\68,200・RHC リブソックス \2,750・バンズ スニーカー \10,450・ボーニー ピアス \42,900・ボーニー ネックレス \47,300・レヴェンス リング \24,200

「ブラックのMA-1ジャケット」に、鮮やかな「イエローのワンピース」と「ブルーのソックス」をMIXさせた、技ありのスタイリングです。

「スポーティーライクなアイテムにビビッドな色を刺すと女性らしさが際立ちます！ ポップカラーを組み合わせたスタイリングが私は好きで、よく取り入れています」

とプレスの林さん。サングラスはトムフォードのRHC限定でこちらもおすすめのアイテムです。

おすすめの「MA-1」ジャケットは「ブラック」と「ベージュ」リバーシブルで活躍シーンも倍増！ 上の写真は「ベージュ」を表に着用しています。

このジャケットは、【アルファ― インダストリーズ】と【RHC】とのコラボのジャケットで、防寒、防風性に優れた機能性素材を使用しているので軽やかで暖かいのも特徴です。

「アクセサリーには、【レヴェンス ジュエルズ】のガラスのリングをセレクトしました。存在感がありながらも、クリアで涼やかなデザインが春夏のスタイリングにぴったりです」（林さん）

【レヴェンス ジュエルズ】のアクセサリーは、スペイン・バルセロナの工房でハンドメイドで作られている一点ものなのだそう。

（ナイロンジャケットで色を楽しむ）ペールトーン合わせに、赤リップのようにレッドを効かせて

ヴァシュモン×RHC ナイロンタッサーブルゾンジャケット\72,600・アワワコール×RHC アメリカンスリーブタンクトップ(カップ付) \11,000・RHC ヴィンテージ ジップカーディガン \47,300・RHC ワイドイージーパンツ \28,600・レペット×RHC バレエシューズ \67,100・スピネリキルコリン リング \407,000

今季おすすめのナチュラルな風合いが魅力的なナイロンジャケットはグレーをセレクト。ほんのりグレー調のライトブルーのパンツを合わせたニュアンスカラーコーデに、ヴィンテージライクな赤色のボーダーニットをプラスして華やかで女性らしスタイリングに。

「ニュアンストーンにパキッとした色を差すと、コーディネートが引き締まって見えるのでおすすめ。メイクの代わりに、お洋服で色を取り入れて華やかさを演出するのも私の好きなテクニックです」（林さん）

こちらのナイロンブルゾンは、【VACHEMENT】で展開する26SSシーズンの新型ブルゾンをベースに、素材と形をRHC ロンハーマン仕様に別注したスペシャルなアイテムです。表面感がマットで、キレイめなスタイリングにも合わせやすいアイテム。背中側のアンブレラヨーク部分と裾はドロスト入りで、女性らしく丸みを出して着用できます。

バレエシューズ レペット×RHC \67,100

ナイロンジャケットにスニーカーを合わせるとカジュアルなスタイリングになりますが、レペットのバレーシューズ合わせが女性らしさを格上げしてくれます。今回のスタイリングにはチャコールグレーを合わせました。

（リネンジャケットで色を楽しむ）グリーンのボーダートップスを肩に巻いて

RHC リネンジャケット\50,600・RHC リネンパンツ\31,900・肩に巻いたRHC ボーダーロングスリーブトップス \17,600・中に着たマザー ナンバリングトップス \28,600・パラブーツ シューズ \74,800・トッズ フォー RHC マイクロスウェードレザーバッグ \174,900

リネン素材のセットアップはカジュアル感もありながら涼やかに着られて、通勤スタイルにもピッタリなアイテムです。パンツはウエストがゴムなので履きやすくておすすめ。ブルージャケットはデニムに合わせでこなれた表情に。

「テーラードジャケットとパンツのセットアップにも自分らしさを足したくて、グリーンのピッチの異なるひと癖ボーダートップスを肩に巻き、遊び感をプラスしました」（林さん）

ジャケットのインには、スポーティーな【マザー】のナンバリングカットソーをセレクト（下写真右）。

「【RHC】のテーマの１つでもあるスポーティさと心地よいカリフォルニアカルチャーをMIXさせたようなスタイリングを目指しました」（林さん）

合わせたバッグは【トッズ】のRHC別注で、女性らしいスエード素材を使用したもの。春夏の時期にあえてスエード素材の小ぶりバッグをサラッと合わせるだけで上品さが引き立ちます。

「スポーティなアイテムに、１つキレイめなアイテムを組み合わせたスタイリングが、【RHC】らしいこなれ感を演出するポイントです」（林さん）

RHCさんの着回し力抜群な新作アウターに、キレイめなアイテムを合わせたり、カラーを掛け合わせることで、こなれたスタイリングが完成。ぜひ、チェックしてみてください。

Photograph：yuumi hosoya

senior writer：Eiko Yanagibori