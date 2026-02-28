アイスショー「アート・オン・アイス」

フィギュアスケートのアイスショー「アート・オン・アイス」が、スイス・チューリヒで行われている。ミラノ・コルティナ五輪に出場した男子のイリア・マリニン（米国）も出演。日本のトップスケーターと対面を果たした。

チューリヒでの「アート・オン・アイス」は今月26日から3月1日まで開催。フィギュアスケートと音楽の融合が魅力のアイスショーで、マリニンも出演した。

ミラノ・コルティナ五輪閉幕から4日後の日本時間27日、同ショーに出演しているスイス在住のヒップホップダンサー、竹島みゆうさんがインスタグラムを更新。「アート・オン・アイス2026。多くの才能あるアーティストと一緒に、30周年記念公演に参加できることをとても感謝しています」として、マリニンと1月の四大陸選手権の女子を制した青木祐奈が写っている写真を投稿した。

海外ファンも反応し、「ゴージャスだ！！」「とても美しい！」「これはアツくなってきたな……」などのコメントが寄せられていた。

ミラノ・コルティナ五輪のマリニンは団体戦で金メダルを獲得したものの、個人戦ではフリーでミスが相次いでまさかの8位になっていた。

24歳の青木は昨年末の全日本選手権で5位となって五輪代表は逃したが、四大陸選手権で優勝した。



（THE ANSWER編集部）