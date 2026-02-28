世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２７日、公式「Ｘ」などで４・２９有明アリーナでの「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」旗揚げ戦で元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊が引退試合でロッタン・ジットムアンノン（タイ）と対戦することを正式に発表した。

「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」では、ＭＭＡ、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリングの各競技で、日本の人気格闘家と次世代アスリートが参戦。また、世界最高峰の国際的スーパースターも出場し、各イベントで複数の世界タイトルマッチが行われる。

武尊は昨年３月２３日にさいたまスーパーアリーナでロッタンに１回１分２０秒、ＫＯで敗れた。再起戦となった昨年１１・１６「ＯＮＥ １７３ スーパーボン ＶＳ 野杁」でデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）をＴＫＯで破ったリング上で次戦での引退を宣言。ラストマッチの相手にロッタンを指名しロッタンも受諾しチャトリ・シットヨートンＣＥＯは４月２９日に有明アリーナで開催予定の「ＯＮＥ１７５」での対戦を明言していた。当初、大会名は「ＯＮＥ１７５」だった４・２９有明アリーナは「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」旗揚げ戦に変更となった。

引退試合となる再戦は「フライ級（６１・２キロ以下）キックボクシング暫定世界王座決定戦」として行われる。ラスト戦がタイトルマッチとなったことに武尊は自身の「Ｘ」で「引退試合でロッタンと世界王座決定戦。 これ以上ない舞台を用意して頂きました。 格闘家としての最後の日に何が何でも勝って全部ひっくり返す。 ２０２６年４月２９日 「武尊」最後の日、最後の挑戦。 応援よろしくお願いします。 絶対勝つ」とポストした。

「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」は今後、５年間で６０大会を行う計画で１２００万人の加入者を持つ日本最大のストリーミングサービスＵ―ＮＥＸＴが全ての「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」イベントを独占配信する。