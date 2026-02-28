May′n、“強さと繊細さ”収めた2曲を3月4日に同時配信リリース
デビュー20周年を迎えたMay'nが、3月4日にシングル2曲を同時配信リリースする。
【ライブ写真多数】2日間にわたったMay'nの20周年ライブのステージショットをたっぷりと！
現在、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌で話題を呼び、“ヒーローを歌う声”として改めて存在感を示しているMay'n。新曲はその勢いの中で届けられる作品となる。
1曲は、中国動画プラットフォームbilibiliで300万回以上の再生を突破したスマホアプリ『アズールレーン』8周年記念テーマソング「genesis／destiny」。言語を越えて広がった楽曲が国内外主要ストリーミングサービスで解禁となる。
もう1曲は、アニメ調MMORPG『ブループロトコル：スターレゾナンス』特別テーマソング「PROTOCOL：RESONANCE」。どちらも話題となっている作品のテーマソングとなっており、“強さと繊細さ”というMay'nが歩んできた軌跡が交差する2曲となっている。
これらの楽曲と、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌「LOVE IS THE STRONGEST」は3月8日から始まるツアー『May'n 20th Anniversary Live Tour 2026「THE BEST of May'n」』でも披露される可能性も高く、パフォーマンスにも注目が集まる。
