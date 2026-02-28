［東京マラソン２０２６］近藤亮太 ２６ （三菱重工）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた東京マラソン２０２６（読売新聞社共催）が３月１日に行われる。

２０２８年ロサンゼルス五輪の代表争いも見据え、弾みとなる快走を目指す有力選手を紹介する。

「自分の限界超えた走りを」

２０２５年に一気にブレイクした。２月の大阪で２時間５分３９秒の初マラソン日本最高。２度目のマラソンだった９月の世界選手権東京大会では日本勢トップの１１位。着実に結果を残してきた２６歳は、ステップアップの場に東京を選んだ。

２時間３分台の自己記録を持つ海外選手が複数エントリーし、「レベルが高い大会で、どれだけ自分の力を出せるか」がテーマだ。

世界選手権では、３８キロ付近で先頭集団に置いていかれた。メダルまで１分、８位入賞まで１９秒の差。「ラッキーで優勝争いに絡めた」と振り返る大阪とは一転、「何が何でもという（貪欲な）気持ちがないと、世界では戦えないと感じた」という。２８年ロサンゼルス五輪で世界に挑むには、高いレベルのレース経験が不可欠と、思い知らされた。

１月中旬から約ひと月、豪ビクトリア州で高地トレーニングを積んだ。起伏が多く、風も強い環境で走り込み、勝負どころのレース後半に加速できる脚筋力強化には、特に力を入れた。

黒木純総監督は「タフなコースでしっかり走り、確実に力がついている」。自己記録の更新を目指す近藤は「自分の限界を超えた走りができるか楽しみ」。練習の成果を自信に、高速レースへ果敢に挑む。（渡辺直樹）