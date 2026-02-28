女優高田夏帆（29）、韓国のアイドルグループ、PENTAGONのホンソク（31）、ミュージシャンNOA（25）が出演し、日韓共同制作の縦型ショートドラマ「韓ドラみたいな彼と私」が配信されることが28日、発表された。

韓国ドラマの王道エッセンスを、日本のリアルな生活感の中に落とし込んだ縦型連続ショートドラマで、日本テレビの縦型動画ブティック「VIRAL POCKET」と韓国のIPスタジオ「LEZHIN ENTERTAINMENT」による日韓共同制作。全32話で、3月27日午後5時から日韓同時に配信スタートする。

年下の韓国男子と、不器用ながらも誠実な幼なじみとの間で揺れ動く女性を描いたラブストーリーとなる。以下出演者コメント。

▼高田夏帆 韓国ドラマを見てると、憧れやときめき、夢が詰まっているなと思うんです。最初は見慣れなかった登場人物達に気付けば没頭していて感情移入していて、ものすんごくかっこよくてとてつもなくかわいくて。絶対ありえないシチュエーションすらすんなり受け入れられるしあの量をありえないスピードで見終わったりします。これを経験した事がある人、全員楽しめます！ 日本の撮影にはない空気感は緩急があって新鮮でとても楽しかったです。ホンソクさんが日本に来てこのドラマに参加してくださったおかげで、この作品の説得力も増しました！ この時の私の全てを乗せて駆け抜けたつもりです。

▼ホンソク お話をいただいたとき、セリフの90％以上を日本語で話すという点が、とても挑戦的で新鮮に感じました。私が演じたミヌは、非常に理性的な人物です。劇中でも「それは非合理的だ」というセリフをよく口にします。愛は決して理性的なものではありませんが、物語が進むにつれて、愛を理解しようとしながら、モカに対して理性よりも感情が勝っていく姿がとても印象的でした。モカを思うミヌ、そしてそんなミヌを意識しながら、ぶつかり合うソウタとの三角関係をぜひ楽しんでいただけたらうれしいです。

▼NOA ストーリーを知っていくにつれて、タイトルの意味が、回を重ねるごとにどんどん腑に落ちていき、自然と引き込まれていく作品だなと感じました。僕が演じる颯太は、とても真っ直ぐだけど少し不器用で、見ていると思わず応援したくなる存在です。幼なじみだからこその距離感や、言葉にしきれないモカへの想いが、ミヌとの関係と重なり、甘酸っぱい三角関係を生み出していきます。