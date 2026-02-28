¤½¤ÎÈý¡¢¸Å¸«¤¨¤Ç¤¹¡ªÂç¿Í¤¬¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤ÊÈý¤ÎNG¥Ý¥¤¥ó¥È
NG¡Èý¿¬¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤ë
Èý¿¬¤¬¥Õ¥§¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡
Èý¿¬¤¬¤Ü¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹ü³Ê¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ö±ä¤Ó¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²£¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¯¤À¤é¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥á¥¤¥¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¶ËºÙ¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤«¡¢¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤ÇÈý¿¬¤Ë3¡Á4ËÜÌÓ¤òÉÁ¤Â¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤âÈý¿¬¤òåºÎï¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
NG¢Ê¿¹ÔÂÀÈý
Ê¿¹ÔÂÀÈý¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÊ¿¹Ô¥¢¡¼¥Á¤ä¥¢¡¼¥ÁÈý¤Ê¤É¤Î¡¢¤è¤ê¤½¤Î¿Í¤Î¹ü³Ê¤Ë±è¤Ã¤¿Èý¤Î·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢ÌÜ¼þ¤ê¤¬Áé¤»¤¿¤ê¡¢¤³¤á¤«¤ß¤¬·¦¤ó¤À¤ê¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç´é¤ÎÃæ¤Ë¶ÊÀþ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÄ¾Àþ¤ÎÊ¿¹ÔÈý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Èý¤À¤±Ä¾ÀþÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¹ü³Ê¤ËÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èý¤À¤±¤¬Éâ¤¤¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛÅª¤ÊÈý¤Î²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹ü³Ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÈýÆ¬¡§¾®É¡¤ÎÃæ±û¤Î¿¿¾å
Èý»³¡§ÌÜ¿¬Â¦¤Î¹õÌÜ¤Î³°Â¦¤ÈÌÜ¿¬¤Î´Ö
Èý¿¬¡§¾®É¡¤ÈÌÜ¿¬¤ò·ë¤ó¤À±äÄ¹Àþ¾å
ÈýÆ¬¤ÈÈý¿¬¤Î¹â¤µ¡§°ìÄ¾Àþ¤ÎÆ±¤¸¹â¤µ
NG£Á´ÂÎ¤Î¥È¡¼¥ó¤¬°Å¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Èý¤Î·Á¤¬åºÎï¤ËÉÁ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èý¿¬¤â¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÈýÆ¬¤«¤éÈý¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆåºÎï¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤âºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¹¤È´¤±¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÈýÁ´ÂÎ¤Î¥È¡¼¥ó¤¬°Å¤¤¤Î¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥È¥È¡¼¥ó¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Èý¤ÎÂ¸ºß¤ò¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥È¡¼¥ó¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¡¢Èý¤Î¼çÄ¥¤¬¶¯¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Èý¤ÎÉÁ¤Êý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢1¥È¡¼¥ó¡Á2¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤¤¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Çò¤ß¤ò´Þ¤ó¤À¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤è¤ê¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ï¹¬¤¬Çö¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢°Ç±À¤ËÌÀ¤ë¤¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¦¥Ï¥ó¥ª¡¼¥ë¥Ö¥í¥¦¥«¥é¡¼ 05¡¿¥í¥à¥¢¥ó¥É
¡¦¥ô¥£¥» ¥ê¥·¥§ ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë£Ó¡¿¥ô¥£¥» ¥ê¥·¥§
¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹ ¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È 02¡¿¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È
¡¦¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à 0.8¡¿¥±¥¤¥È
¸Å¸«¤¨Èý¤ò¾·¤¯¡¢Âç¿Í¤¬¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤ÊNG¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¹àÌÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©Èý¤Ï´éÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª