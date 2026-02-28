100均が価格バグ起こしてる！「計算おかしくない？」「他のコーナー探して良かった」

今ダイソーで大人気のフロッキー加工が施されたマスコットチャーム。最近はどこも品薄になっているのか、店舗で見かけることが減っていましたが…なんと先日モバイルグッズコーナーで似たような商品を発見。しかもコスパもバグっていて、粘り強く探してみて良かったです♡実際に使ってみたので、この機会に要チェック！

商品情報

商品名：チャーム（フロッキーアニマル 3P）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4900662760044

これは価格バグ！人気商品をモバイルグッズコーナーで発見！

今ダイソーで話題沸騰中の、フロッキー加工が施されたマスコットキーホルダー。大人気すぎて近頃は店頭で見かける機会が減っていましたが…粘り強く店内を探していると、モバイルグッズ売り場で似たようなアイテムを発見！今回GETしてきたのは、その名も『チャーム（フロッキーアニマル 3P）』。お値段は￥220（税込）でした。

セット内容はスマホの背面に貼り付けるフックパーツが1つと…

フロッキー加工のチャームが2つ入っています。ダイソーではこういったキーホルダーが1個￥110（税込）、フックパーツが2個セットで￥110（税込）で販売されていることがあります。いろんなチャームが欲しい筆者的には、こちらの商品はかなりお得感がありました♪早速使っていきます！

スマホに付けたりポーチに付けたり…♡ダイソーの『チャーム（フロッキーアニマル 3P）』

まずはチャーム単体で使用してみました。ポーチやペンケースなどのワンポイントにピッタリです。

スマホケースに付けるとこんな感じに。粘着力が強いのでレザー調のスマホケースには向いていませんが…他に手持ちがなかったのと、「そろそろ替え時かな〜」と思っていたので、そのままケースに貼り付けています。ハートとクマのチャームがとってもキュートです♡他にもヒヨコ、ネコ、イヌといった種類があるので、お気に入りのアイテムがきっと見つかりますよ。

今回はダイソーの『チャーム（フロッキーアニマル 3P）』をご紹介しました。

チャームが2つ入りで、さらにフックパーツもセットになったお買い得商品。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。