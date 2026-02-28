可愛いだけじゃないのね♡アイテムを組み合わせると…？外出先でも使いやすい100均ポーチ

またしてもダイソーにサンリオの可愛いポーチが登場！クリアで中身が見える仕様の、ポチャッコのビニールポーチです。背面には水玉があしらわれており、なかなか凝ったデザインに♡持ち運びにちょうどいいサイズながら収納力も抜群です！さらにあるアイテムを組み合わせると、より便利に使えておすすめですよ。

商品情報

商品名：マチ付きポーチ

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：W115×H70×D40mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582364537126

ダイソーで見つけたポチャッコの『マチ付きポーチ』が可愛すぎる♡

サンリオグッズが充実しているダイソーで、またしても可愛くて便利なアイテムを発見しました！

それが、こちらの『マチ付きポーチ』という商品。サンリオの人気キャラ「ポチャッコ」のビニールポーチです。

クリア素材のため中身が見える仕様で、背面に水玉模様があしらわれています。なかなか凝ったデザインなので、220円（税込）という価格にも納得です！

サイズは約W115×H70×D40mmと、旅行やおでかけに持ち運びやすい大きさ。

今回は舌ブラシ、歯ブラシ、歯みがき粉、ヘアゴム、試供品コスメを入れてみました。

コンパクトですが、マチがあるのでたっぷり入ります！まだ余裕があるので、折りたたみブラシやミニミラーなども入れられそうです。

傘用マグネットチャームを組み合わせるとさらに便利に！

吊るすためなのか、チャームを付けるためなのかわかりませんが、長めのボールチェーンがついています。

筆者は傘を固定するためのマグネットチャームをボールチェーンに取り付けて、吊るして置けるポーチにしてみました。

翌日のお出かけに必要なものを入れて玄関ドアに貼り付けたり、置き場所がないジムのシャワールームや銭湯のロッカーに、マグネットで固定できる場所であれば吊るして仮置きしたりできます。

素材は塩化ビニル樹脂となっていますが、高温多湿NGとなっています。シャワールームや脱衣所で使う場合は使用後はしっかり拭いて乾かした上で、自己責任で使用しています。

傘を固定するマグネットに関しても本来の用途とは異なるので、自己責任にはなってしまいますが便利ですよ◎

今回はダイソーの『マチ付きポーチ』をご紹介しました。

デザインはとても可愛く、作りはシンプルなので使い勝手が良いです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。