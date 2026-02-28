ダイソーの型があれば楽ちん！「簡単に凝ったように見える！」忙しい朝に重宝する便利グッズ
商品情報
商品名：デコかわごはんdeハグくま
価格：￥110（税込）
容量（約）：160g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480726472
簡単に凝ったお弁当が作れる！ダイソーの『デコかわごはんdeハグくま』
可愛いお弁当を作りたいと思っても、どうしても朝は時間がなくて簡単になってしまいますよね。でも、やっぱり凝ったお弁当には憧れるもの。
そんなときは、ダイソーの『デコかわごはんdeハグくま』におまかせ！行楽グッズ売り場で見つけて買ってみたのですが、これがなかなか優秀だったのでご紹介します。
お弁当やカレーなどの盛り付けが華やかになる、くまちゃんデザインのごはん型です。
ごはんは最大で160g詰めることができます。
使い方は本当に簡単で、ごはんをすくって詰めるだけ！
ごはんは多めに、細部までしっかりと詰め込んであげると、きれいに仕上げることができます。
型が水平に自立するのでスムーズに作業できます。
ごはんを詰めたら、型をお皿やお弁当箱にひっくり返します。
型が複雑なように見えますが、意外とごはんがスムーズに抜けやすかったです。
お皿や弁当箱に乗せたあと、振るとパカッと簡単にごはんが離れてくれます。
あとはおかずを盛り付けるだけ！お弁当だけでなくカレーなどにも◎
お腹にくぼみがついており、おかずを抱っこして見えるような、キュートなデザインになっています♡
顔の部分は型がないので、のりやごまなどでデコレーションすることで、より可愛さが増します。
くまちゃんのお腹に梅干しを乗せてみましたが、ぴったりはまりました。おかずも詰めやすかったです。
顔はのりを細かく切って表現しています。
ただ、厚みのない型なので、お弁当に使う場合は必要に応じてごはんを軽く盛り付けた上に乗せると、見栄えがアップします。ぜひ参考にしてみてください。
今回は、ダイソーの『デコかわごはんdeハグくま』をご紹介しました。
お弁当だけでなく、カレーやオムライスなどにもおすすめ！特にオムライスは、たまごのお布団を掛けてあげるようにして盛り付けると、さらに可愛くなると思います♡
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。