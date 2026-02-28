100均で専用ホルダー売ってるよ！凹凸のある扉でも使える！痒い所に手が届く便利グッズ

仕事中、ロッカーに入れたスマホを探してバッグをごそごそ…。小さな手間でも、毎度のことだと地味にストレスを感じます。そんなときに便利なアイテムがセリアに売っています！ロッカーに取り付けてスマホの定位置を作れるから、通知をサッと確認できて便利。デスクではそのままスタンドとしても使える優れものです。

商品情報

商品名：ロッカー用スマホホルダー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：10cm×7.8cm×3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4571196327883

ロッカーにスマホの定位置が作れる！セリアの『ロッカー用スマホホルダー』

仕事中や作業中、スマホはバッグにしまってロッカーへ入れておく人、意外と多いのではないでしょうか。

でも、いざ通知を確認したいとき、バッグを開けて探すのが少し手間に感じることもありますよね。

そんなときに便利なのが、セリアの『ロッカー用スマホホルダー』。

ロッカー内にスマホの置き場を作れるマルチポケットです。

扉の内側に取り付ければ、そこがスマホの定位置に。

必要なときすぐ手に取れるから、バッグをごそごそ探さずに済みます。

大きめマグネットでがっちり固定！スリム設計でロッカーに使いやすい！

裏側には大きめの1枚マグネット付き。

面で支える形なので、取り付けたときの安定感があります。

本体はスリムな作り。凹凸があって取り付け面積が狭いロッカーの扉にも設置しやすいサイズ感です。

大きめマグネットのおかげで、しっかり固定できます。凹凸のある扉にも取り付けやすいですよ。

ロッカーにちょっとした定位置ができるだけで、動きがスムーズに。

ちょっとしたことですが、意外とこの差は大きいと感じます。

コードリールも付いていて、イヤホンなどを掛けられるのも便利なポイント。

ケーブルを強く引っかけたりしなければ、マグネットがズレることもありません。

休憩中はスタンドに変身！2WAYで使えてムダがない！

さらに、スマホスタンドとしても使えるのが嬉しいところ！

仕事中はロッカー内で置き場として活躍。休憩中は取り外してスタンドに早変わり。

適度に角度があることで画面が見やすく、動画の視聴もしやすいです。

今回は、セリアの『ロッカー用スマホホルダー』をご紹介しました。

置き場とスタンドを兼ねた、すっきり使える設計が魅力です。

スマホだけでなく、メモやペンの置き場として使うのもよさそう。扉裏の空間を有効活用できます。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。