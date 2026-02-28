100均で専用ホルダー売ってるよ！凹凸のある扉でも使える！痒い所に手が届く便利グッズ
商品情報
商品名：ロッカー用スマホホルダー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：10cm×7.8cm×3cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4571196327883
ロッカーにスマホの定位置が作れる！セリアの『ロッカー用スマホホルダー』
仕事中や作業中、スマホはバッグにしまってロッカーへ入れておく人、意外と多いのではないでしょうか。
でも、いざ通知を確認したいとき、バッグを開けて探すのが少し手間に感じることもありますよね。
そんなときに便利なのが、セリアの『ロッカー用スマホホルダー』。
ロッカー内にスマホの置き場を作れるマルチポケットです。
扉の内側に取り付ければ、そこがスマホの定位置に。
必要なときすぐ手に取れるから、バッグをごそごそ探さずに済みます。
大きめマグネットでがっちり固定！スリム設計でロッカーに使いやすい！
裏側には大きめの1枚マグネット付き。
面で支える形なので、取り付けたときの安定感があります。
本体はスリムな作り。凹凸があって取り付け面積が狭いロッカーの扉にも設置しやすいサイズ感です。
大きめマグネットのおかげで、しっかり固定できます。凹凸のある扉にも取り付けやすいですよ。
ロッカーにちょっとした定位置ができるだけで、動きがスムーズに。
ちょっとしたことですが、意外とこの差は大きいと感じます。
コードリールも付いていて、イヤホンなどを掛けられるのも便利なポイント。
ケーブルを強く引っかけたりしなければ、マグネットがズレることもありません。
休憩中はスタンドに変身！2WAYで使えてムダがない！
さらに、スマホスタンドとしても使えるのが嬉しいところ！
仕事中はロッカー内で置き場として活躍。休憩中は取り外してスタンドに早変わり。
適度に角度があることで画面が見やすく、動画の視聴もしやすいです。
今回は、セリアの『ロッカー用スマホホルダー』をご紹介しました。
置き場とスタンドを兼ねた、すっきり使える設計が魅力です。
スマホだけでなく、メモやペンの置き場として使うのもよさそう。扉裏の空間を有効活用できます。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。