100均なら約1／3の値段でお得！「ニトリでも900円近く…」丈夫で機能的なキッチングッズ

大きめのステンレスボウルを専門店などで買うとなると、1,000円前後するものが多いですよね。使いやすくて手頃な商品はないかなとダイソーを探してみたところ、なんと330円（税込）で理想的なボウルが売られていました！深さがあって扱いやすく、丈夫で長持ち。最大3.5Lまで計量できる目盛り付きで便利ですよ！

商品情報

商品名：ステンレスボウル

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：24cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480932927

大きめサイズなのにお手頃価格！ダイソーの『ステンレスボウル』が優秀

大きめサイズのボウルがあると、調理の下準備がとても楽ですよね。ただ、キッチングッズ専門店やホームセンターなどで購入するとなると、大体1,000円前後するのがネック…。

使いやすくても価格が手頃な商品はないかなと、ダイソーのキッチングッズ売り場で探してみたところ、大きめサイズの『ステンレスボウル』を発見！

価格は330円（税込）。ニトリの似たサイズ感の商品だと900円近くするので、ダイソーのこちらの方がかなりお得に感じます！

サイズが約24cmと深さがあって大きなボウルです。

作りも良く、ステンレス製なので丈夫なのもポイント。

お値段重視の調理ボウルと違ってペコペコと凹む感じもなく、長く愛用できそうです。

最大3.5Lまで計量できる目盛り付き！軽量カップ要らずで快適◎

ゆったりとしたサイズ感なので、お米を研ぐ際にも活躍します。

深さがあるおかげで、お米が飛び出すこともありません。

食材の下ごしらえや調理に使うボウルとしての一般的な使い方はもちろん、目盛りが付いているため計量カップ代わりとしても使えます。

しかも、最大3.5Lまで計量することができるから、一気に量れて快適！

特に、出汁だしをとる際にとても便利。小さな軽量カップで、ちまちまと量る必要がなく一発で完了するので楽です。

今回はダイソーの『ステンレスボウル』をご紹介しました。

このステンレスボウルはサイズも豊富で、小さめサイズなども展開されており、お好みや用途に合わせて揃えられる点も魅力です！ダイソーで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。