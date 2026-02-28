日本テレビの平松修造アナウンサー（33）が27日に自身のインスタグラムを更新。ミラノ五輪取材を終えた感想を報告した。

「ミラノ・コルティナ五輪派遣から2日前に無事日本へ帰ってきました 選手たちのたくさんの瞬間を目にしたり、行ったことのない国の知らない境遇の方と握手をしてハイタッチをしてジョン・レノンのImagineをみんなで歌って、少しだけその瞬間の一部になれたりしたことで勝ったこと・負けたことももちろんそうですがそれよりももっと大きくてもっと根源の深いところにあってもっと尊いものを垣間見られた気がします」と記し、主にスノーボード競技を行うリビーニョの景色を投稿した。

さらに「それを明確に言葉にして伝えることはまだ、私のアナウンス力では出来ないのですが、アナウンサーをやっているうちにいつか言葉にできる日が来たらそれはとても素敵なことだろうなと思います。軽々しいことは言えませんがオリンピックが『平和の祭典』と呼ばれるその意味が、ほんの少しだけわかったように思いました」と、公式マスコットキャラクターの「ミロ」と「ティナ」と並ぶ写真を披露。「3月はWBCに日本プロ野球！！浸りつつ切り替えて頑張ります 米とラーメンがおいしすぎてイタリアにいた時以上に食欲がとまりません」と帰国後の様子を記した。

フォロワーからは「海外での仕事と生活にプラスして飛行機も長時間でお疲れでしょうから、美味しいものたくさん食べてゆっくりしてください」「現地で体感された平松さん、羨ましいです」などのコメントが寄せられている。