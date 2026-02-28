『ポケモン』完全新作、進化して立つなよ！最初の3匹お披露目 映像解禁でネット予想続々「ドラゴンっぽくなりそう」
ゲーム『ポケットモンスター』のシリーズ完全新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』（ポケモン風波）が、Nintendo Switch 2専用ソフトで、2027年に全世界同時発売されることが発表された。シリーズ完全新作は、1996年に発売された1作目『ポケットモンスター赤・緑』から記念すべき10作目となり、最初に選べる3匹のパートナーポケモンなどを見ることができる紹介映像が公開された。
【画像】気になる！最初のパートナー3匹 ポケモン新作に新登場するポケモンたち
完全新作の新たな冒険の舞台は、風が吹き抜ける美しい島々ときらめく波が寄せ返す広大な海。最初のパートナーとなる3匹も発表となり、名前は草タイプが「ハブロウ」、炎タイプが「ポムケン」、水タイプが「ミオリー」となる。
「ハブロウ」は、エネルギッシュだけど、不器用なまめひよこポケモン。「ポムケン」は、無邪気でフレンドリーなこいぬポケモン。「ミオリー」は、背伸びしたふるまいであざとく立ち回るみずやもりポケモンとなっている。
公開された映像では、最初の3匹がお披露目されており、ネット上では「最初はハブロウ一択かなって思ったのに、ポムケンのあの表情ずるいし、ミオリーの目つきもクセになる」「ポムケン、頼むから立ち上がってムキムキになるなよ」「今のところはミオリーが一番気になってる 地球外生命体っぽくて好き 進化したらドラゴンっぽくなりそうなのも好き」「ハブロウは名前的に武士的な進化をするのかな」などの声が出ている。
■『ポケットモンスター』シリーズ一覧（発売年）※リメイク、マイナーチェンジ版は除く
1：ポケットモンスター 赤・緑（1996年）
2：ポケットモンスター 金・銀（1999年）
3：ポケットモンスター ルビー・サファイア（2002年）
4：ポケットモンスター ダイヤモンド・パール（2006年）
5：ポケットモンスターブラック・ホワイト（2010年）
6：ポケットモンスター X・Y（2013年）
7：ポケットモンスター サン・ムーン（2016年）
8：ポケットモンスター ソード・シールド（2019年）
9：ポケットモンスター スカーレット・バイオレット（2022年）
10：ポケットモンスター ウインド・ウェーブ（2027年）
