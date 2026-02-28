タレントの菊池柚花（26）が27日までに自身のインスタグラムを更新。プロ野球キャンプのオフショットを披露した。

「沖縄キャンプリポート第二弾 北谷・Agreスタジアムで」「【中日ドラゴンズvs横浜DeNAベイスターズ】の練習試合を観戦！この日は入江大生投手が先発。今シーズンから先発転向にということで、3イニングを力強く投げる姿に期待がさらに高まりました。“明治対決”を期待していた村松開人選手は間に合わず…。シーズン中にリベンジしたいです」とつづり、DeNA入江大生投手（27）のピッチング動画を公開。

続いて「東北楽天ゴールデンイーグルスの練習見学へ 前田健太投手のブルペンとシート打撃を見られるという奇跡！立っているだけでブルペンが別世界のように眩しくて 鈴木大地選手の強烈なピッチャーライナーを好捕する場面や、宗山塁選手との対決も胸が熱くなるシーンでした そして、メジャー時代から見ていたルーク・ボイト選手の打撃練習も衝撃的でただただ圧倒 乾いた鋭い打球音が球場に響き渡っていました！！」と、楽天のキャンプ地を訪れた写真を投稿し、自身の母校である明大出身の選手の活躍に触れた。「奇跡のタイミングの連続だった沖縄旅 開幕がますます楽しみになりました！」と記した。

フォロワーからは「球春、たのしんでください！」「こんなに近くからブルペン見れるなんて羨ましいです！」「柚花さんは野球の女神」などのコメントが寄せられている。