俳優やバラエティ番組で活躍する平愛梨が、2月27日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に初出演。スタジオに登場した直後、感極まって号泣してしまう場面があった。

【映像】登場するなり号泣の平愛梨

2017年にサッカー選手の長友佑都と結婚し、8歳、6歳、4歳、2歳の4兄弟の母として奮闘の日々を送っている平。14歳での芸能界デビューから27年が経ち、今回が待望の『徹子の部屋』初出演となった。

司会の黒柳徹子から「可愛いお洋服」と衣装を褒められた平だったが、対面するなり思わず涙。手で顔を覆いながら、「ごめんなさい、徹子さん……。お会いできて感激してます」といきなり号泣する。

黒柳が「優しい方なんだ。大丈夫ですか」と気遣いながら手元にあったティッシュを差し出すと、平は「いい年してごめんなさい」と恐縮しきり。黒柳が「なんで（ティッシュが）こんな所にあるんだってよく言われるんですけど、役に立ちました（笑）」とユーモアを交えると、平らは「ティッシュもかわいいんですね」と反応した。

すっかり涙目になりながらも、平は「今日は徹子さんのお部屋に来させていただいて。母や身内、夫のご家族も喜んでくれて、本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。