結婚発表に驚いた「ハロプロの元アイドル」ランキング！ 「矢口真里」を大差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年2月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「結婚発表に驚いたアイドル」に関するアンケート調査を実施しました。
その中から、今回はモーニング娘。をはじめとする「ハロー！プロジェクトの元アイドル」に特化したランキングを紹介します。それでは、「結婚発表に驚いたハロプロの元アイドル」ランキングを見ていきましょう。
※すでに離婚を発表しているタレントが含まれていることがあります。
2位には矢口真里さんが選ばれました。矢口さんは、1998年にモーニング娘。の第2期メンバーとしてデビュー。ユニットのタンポポやミニモニ。などでも大活躍し、グループでは3代目リーダーを務めました。
グループ卒業後もタレントとして人気が高かった矢口さんは、2011年に俳優の中村昌也さんと結婚を発表。その後、2013年に中村さんと離婚し、2018年には元モデルの男性と再婚しました。2019年に長男、2021年に次男を出産しています。
回答者からは、「結婚も離婚も再婚も全部突然だった」（50代女性／青森県）、「当時はすごい身長差カップルだったので、印象にのこっている」（30代女性／石川県）、「衝撃な結末だったから」（30代男性／群馬県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは辻希美さんでした。辻さんは、2000年にモーニング娘。の第4期メンバーとしてデビュー。ユニットのミニモニ。やW（ダブルユー）でも活動し、国民的な人気を獲得します。
グループ卒業後の2007年には、俳優の杉浦太陽さんと結婚を電撃発表。出産、育児のために休業に入るなど世間を驚かせました。現在ではママタレントとして大ブレークし、2025年には第5子を出産。杉浦さんとは芸能界を代表するおしどり夫婦として有名で、各方面で大活躍中です。
回答者からは、「アイドルとして人気な時に若くして結婚されたから」（20代女性／大阪府）、「まだ若かったし、仕事を現役でバリバリやると思っていたので」（40代女性／千葉県）、「辻ちゃんが好きだったので当時は驚きました」（20代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
