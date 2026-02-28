大谷翔平がフリー打撃を披露…米メディアも続々反応

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が27日、中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前に打撃練習を行い、28スイングで11本の柵越えをマークした。あまりの“衝撃”に、情報が海を渡って米国にも届いた様子だった。

米スポーツ局「FOXスポーツ」では公式X（旧ツイッター）で「中日ドラゴンズとのエキシビションゲームを前に、ショウヘイ・オオタニが“ショー（Sho）”を披露した」と投稿している。さらに米メディア「ジョムボーイ・メディア」のポッドキャスト「トーキン・ベースボール」でも「ショウヘイ・オオタニは日本で、ファンや同僚選手たちを前にショーを開催した」と紹介されている。

米データ会社「コーディファイ・ベースボール」では「ショウヘイ・オオタニの打撃練習のために、ファンでいっぱいになった球場」とバンテリンドームの熱狂を紹介。スポーツビジネスをカバーする米メディア「フロントオフィススポーツ」では「ショウヘイ・オオタニは、WBCに向けて準備を進める侍ジャパンの練習で、彼の練習を見るだけのためにスタジアムを満員にした」と報じられている。

大谷はフリー打撃の1周目は7スイングで2本の柵越え。2周目に入った際にはドジャースで使用している登場曲が流れる粋な演出があった。そこで4階席の特大の一発を放つと拍手喝采が沸き起こった。前回大会が開催された3年前の中日戦前には27スイングで9本の柵越えを披露。右翼5階席にも叩き込むなど、ファンや選手の度肝を抜いた経緯があった。（Full-Count編集部）