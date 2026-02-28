侍ジャパンの金子誠ヘッドコーチ（50）が韓国代表の練習試合を視察し、同じC組で対戦する選手らをくまなくチェックした。28日までに韓国メディアが報じた。

金子コーチは26日に沖縄で行われた韓国代表とサムスンの練習試合を視察。24日の韓国代表とKIAの練習試合もチェックした。

韓国メディア「OSEN」は金子コーチが手帳を手に韓国代表選手をチェックしていたと報じ、昨秋の侍ジャパンとの強化試合で2試合連続本塁打を放った安賢民（アン・ヒョンミン）や24年にトリプルスリーを達成した金倒永（キム・ドヨン）が打席に立つと、メモを取りながら注視していたと伝えた。

また、金子コーチが韓国メディアの取材にも快く応じたといい、視察の目的として「昨秋の強化試合で目に留まった選手が数人いた。そうした選手たちが冬のトレーニングを経て、どのように体を作ってきたのか、コンディションがどうなのかを見るために来た」と説明。投手陣に関しては「どの投手が先発に近いタイプなのかを確認しに来た。もちろんYouTubeの中継でも見られるが、やはり直接現場で見るために来た」と語った。

侍ジャパンと韓国代表は同じC組に入っており、3月7日に対戦する。警戒することとして「過去の大会を振り返ると、日本側の視点では常に韓国が先制点を挙げ、その後に日本が逆転して勝つというパターンが多かった。特に稲葉篤紀監督（前監督）の時はそうした場面が多かった。その部分については反省が必要だ」と先制点を与えないことが大事と語った。