内臓脂肪はお腹まわりにたまりやすい！ぽっこりお腹の正体とは！？【ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方】

内臓脂肪はお腹まわりにたまりやすい！ぽっこりお腹の正体とは！？

あなたのぽっこりお腹の正体はこれ！

ぽっこり突き出したお腹や年々増えていくウエストサイズに悩まされている人は多いはず。まずはその正体、ぽっこりお腹の原因を知っておきましょう。

●内臓脂肪はお腹まわりにたまりやすい

ぽっこり突き出したお腹の正体は「内臓脂肪」です。内臓の周囲、腸などの消化管を固定している膜に蓄積されるという特徴があります。たまり過ぎると体のシルエットがリンゴに似てくることから、「リンゴ型肥満」とも呼ばれます。そもそも人体の約２０％は脂肪でできています。

大きく分けると「内臓脂肪」のほかに「皮下脂肪」と「異所性脂肪」があり、なかでも内臓のまわりにつきやすいのが内臓脂肪なのです。皮下脂肪はその名の通り、皮膚のすぐ下につく脂肪で、腰から太ももにかけて蓄積しやすいといわれています。異所性脂肪は筋肉や肝臓、すい臓など、本来たまるべきではない部位についた脂肪のことを指します。

【内臓脂肪】内臓まわりにつきやすく生活習慣病の引き金にも

目に見えにくい内臓周辺につきやすく、皮膚の上からはつまめません。たまり過ぎると生活習慣病のリスクが増します。

【皮下脂肪】皮膚のすぐ下にたまり、病気誘因のリスクは低め

皮膚のすぐ下につき、つまむことができるのが皮下脂肪。内臓脂肪に比べ、生活習慣病を引き起こすリスクは低いといわれています。

【異所性脂肪】詝隠れ肥満詝の原因に健康リスクも高い脂肪

異所性脂肪は、筋肉や臓器の細胞にたまる脂肪です。外見では脂肪がついているように見えず、健康に悪影響があります。

