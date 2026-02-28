少量の酒でも毎日飲むと太る理由！脂質と糖質の分解を後回しにする肝臓の優先順位とは【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

【痩せないNG習慣を見直す】少量だからといって毎日お酒を飲み続ける

お酒は人によっては、食事と同じくらい日常的な存在になっていることもありますよね。お酒もOFFの日しか飲めないなら、ダイエットなんてしなくていい！そんな人でも痩せることは可能です。

お酒に関しては、3日坊主ダイエットの食事のリズムとは別で考えてみましょう。選ぶべきお酒は前述の通り、糖質の少ないものがおすすめ。頻度はONの日でも飲んでOK、でも肝臓をしっかり休めるために、2日連続の休肝日はぜひつくってください。

残念ながらそもそもアルコールは、体にとって不要です。体に入ったとたん、肝臓はアルコールの分解を最優先させるのです。そのため、脂質や糖質が分解されず体にため込まれ、太りやすくなってしまいます。

そんなわけで休肝日は必ですが、日々の肝臓の頑張りを労って、ぜひ2連休をあげてください。

また、アルコールは利尿作用があるのでトイレが近くなります。そのため、脱水状態になってしまうので、飲酒時はアルコールと同じ分だけお水を飲むと、脱水症状を防げますよ。

２日連続の休肝日をつくる

アルコールも糖も代謝するのは肝臓

アルコールを代謝

お酒に含まれるアルコールを解毒・分解するのが、肝臓の大きな役割。肝臓で吐き気や頭痛のもとになるアセトアルデヒドを分解し、体に無害な酢酸に変換する。

おつまみを代謝

おつまみに含まれる栄養素は肝臓で代謝される。特に脂肪のもとになる糖質の代謝は、ダイエットのためには重要。お酒にも糖質が含まれるものが多いので、そのぶん肝臓の負担が増える。

まとめ

たとえ少量のアルコールでも肝臓の代謝機能が落ちて太りやすくなる。

【出典】『カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣』著：治療家・ダイエットコーチ 野上 浩一郎