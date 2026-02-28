香川県教育委員会は、今月27日、2026年度公立高校の一般選抜最終倍率（変更）を発表しました。一般選抜の出願者数は4,297人・競争率は1.02倍となっています（昨年度競争率1.08倍）

【画像でみる】2026年度 香川県公立高校 一般入試選抜 競争率一覧 30校・73小学科

高松西高校普通科について、出願システムで入学願書を志願先の高校へ提出するにあたり、本人の出願手続きが完了していたにも関わらず、出願システム上で、志願者1人の入学願書が志願先の高校へ提出されていなかったということです。今月25日、出願関係書類の提出の際、事実が判明しました。

香川県教委では入学願書が提出されていない状況は、志願者本人には責任がないとして、受験機会を確保するため入学願書の提出を認めたということです。

高松、三木、津田、志度、石田、三本松、小豆島中央

高松工芸、高松商業、高松東、高松南

高松西、高松北、香川中央、高松桜井、坂出商業、坂出、丸亀・丸亀城西・農業経営

高松西高校（普通科）は24日時点で出願者数182人、競争率0.96倍でしたが、27日の変更を受け出願者数183人、競争率0.97倍に変わりました。

坂出工業、飯山、善通寺第一、琴平、多度津

笠田、観音寺第一、観音寺総合

学力検査、面接など日程

一般選抜の合格発表は３月１９日（木）午前９時半に予定されています。