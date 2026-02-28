要潤、『DREAM STAGE』8話より友情出演！ NAZEが崩壊の危機に――？
中村倫也主演のドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）第8話（3月6日放送）より、要潤が友情出演することが決定した。
【写真】冷酷社長！ 要潤が登場の場面写真
本作は、K‐POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えて共に夢を目指す熱い絆の物語。
このたび、3月6日放送の第8話から、要潤が友情出演することが決定した。
要が演じるのは、TORINNERが所属する音楽事務所・Bouquet Music日本支社の本部長・神谷役。イ・イギョン演じるBouquet Musicのチェ代表の忠実な部下である神谷は、NAZEのメンバーであるターンとキムゴンをTORINNERのメンバーとして迎え入れようと企む。その一方で、チェ代表を陰で批判した既存メンバーを切り捨てると脅し、冷酷な一面も見せる。さらに、吾妻が過去にK‐POP業界を追放された暴露記事を拡散させ、NAZE潰しを着々と進めていく。
ドラマ・映画と多岐にわたり活躍する要がTBSドラマに出演するのは、『ラストマン−全盲の捜査官−』（2023）以来。『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』で絶大な人気を誇る熱いレスキュー・千住隊長役でもおなじみの、日本を代表する名バイプレイヤーだ。
物腰が柔らかく、笑顔のまま相手をギリギリへと追い込む神谷の登場で、吾妻やNAZEは崩壊の危機を迎える。最終局面となる第8話では、誰もが予想し得なかった真実が明らかになり、物語は一気に加速。果たしてTEAM NAZEに待ち受ける未来とは――。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』は、TBS系にて毎週金曜22時放送。
