「ポケットモンスター」シリーズ完全新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』が2027年発売決定
27日に配信された「Pokemon Presents 2026.2.27」にて、「ポケットモンスター」シリーズ完全新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』（Nintendo Switch 2）が発表。2027年全世界同時発売で、1stトレーラーも公開された。
【動画】新たな冒険の舞台を映した『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』1stトレーラー
オープンワールドで表現された本作の新たなフィールドには、風が吹き抜ける美しい島々と、きらめく波が寄せ返す広大な海が広がる。自然豊かなこの地方には、その環境と調和して生きるポケモンたちの独自の生態系が息づいており、プレイヤーはこの地でしか見ることのできない全く新しい冒険の扉を開くことになる。
この度公開された映像では、冒険の舞台となる地方の雄大な自然やそこに生息するポケモンたち、「ウインド」「ウェーブ」それぞれの主人公の姿も映されている。
さらに、主人公の最初のパートナーとなる新ポケモンが登場。くさタイプのまめひよこポケモン「ハブロウ」、ほのおタイプのこいぬポケモン「ポムケン」、みずタイプのみずやもりポケモン「ミオリー」の中から1匹を選び、新しい冒険を一緒にスタートする。
『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』は、Nintendo Switch 2向けに2027年発売予定。
