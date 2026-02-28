角界に激震が走った。

元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方（34）が、弟子の伯乃富士（22）に暴力を振るっていたことが、27日に発覚。伊勢ケ浜親方はすでに協会に報告したと話し、「部屋のみんなには『責任のない行動を取ってしまった』と謝った。今、（報道陣に）ああだこうだと言うのは言い訳にしかならない。今は処分を待っている」と、肩を落とした。自身と伯乃富士に加え、現場を目撃していた錦富士も協会に連れていき、聴取を受けたという。

「発覚のきっかけは相撲ファンのXです」と、若手親方がこう続ける。

若手親方が言う。

「大阪場所（3月8日初日）の番付発表が行われた24日、熱海富士の新三役会見が予定されていた。しかし、前日に師匠欠席のリリースがマスコミ各社に届くと、当日にはファンのXの投稿で、すでに大阪入りしているはずの伊勢ケ浜親方らが国技館を訪れていたことが発覚。担当記者らも『何かあったに違いない』と勘づいて……という経緯です」

伯乃富士は2022年に元横綱白鵬の弟子として、宮城野部屋に入門。しかし、宮城野部屋は24年に一時閉鎖となり、所属力士や裏方は同じ一門の伊勢ケ浜部屋預かりとなった。つまり、両者は師弟といっても極めて微妙な関係だった。

「宮城野部屋から移ってきた他の力士にしても、そもそも白鵬を慕って角界入りしている。疑似的な親子関係である相撲部屋において、彼らの『親』はあくまで白鵬。それが突然、『今日から照ノ富士が親だ』と言われても、感情的には納得しにくい。まして白鵬と照ノ富士は犬猿の仲でしたからね。伊勢ケ浜部屋勢と宮城野部屋勢、それぞれの力士同士のわだかまりはないようだが、師匠への尊敬の度合となると、また別でしょう」（角界OB）

それが顕著になったのが、昨年12月の集団改名だ。炎鵬を除いた転籍組8人が全員、しこ名を「〇〇富士」に改名。尊敬する前師匠から「鵬」の一文字をもらっていた伯桜鵬も伯乃富士に改めさせられた。先代師匠時代（元横綱旭富士、現宮城野親方）から、伊勢ケ浜部屋の力士はしこ名に「富士」とつけるケースがほとんどだ。

「照ノ富士にすれば、部屋を運営していく上でも転籍組を統制したい。一丸で、という思いもあったでしょう。一方、転籍組は思い入れのあるしこ名を大事にしたい。結局、照ノ富士が強引に迫って無理やり改名させたそうで、転籍組は不満を抱いていたと聞いている」（前出のOB）

つまり、燻っていた火種が燃え上がったのが今回の真相。照ノ富士は火消しに躍起だ。

「マスコミ嫌いで普段は記者にまともに対応をしない照ノ富士が、27日は報道陣の下に出向き、自分から事情を説明。態度の急変に、報道陣もあっけにとられていたそうです」（同）

弟子を殴った以上、相撲協会からの厳罰は必至。すべて投げ出して退職した白鵬の「置き土産」が、めぐりめぐってライバルを苦しめている。

今回の事件の根幹に関わることだが、照ノ富士と白鵬はなぜ「犬猿の仲」だったのか。２人の関係性を決定付けた2017年の「大事件」とは――。

