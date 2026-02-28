2008年から始まった「HSBC女子世界選手権」（シンガポール・セントーサGC）。日本選手の優勝者は10年の宮里藍（会場はタナメラCC）しかいない。

宮里はこの年、前週の「ホンダLPGAタイランド」にも勝ち、米ツアー44年ぶりの開幕2連勝を飾った。その後、6月の大会でシーズン4勝目を挙げると、世界ランキング1位に登り詰めただけでなく、計5勝を挙げて年間最優秀選手にも選ばれた。5歳からゴルフを始めた山下美夢有（24）は当時9歳。世界の頂点に立った「藍ちゃん」の活躍は覚えているはずだ。

山下はツアールーキーだった昨年、全英女子オープンに優勝。若い女子プロの憧れだった「藍ちゃん」をいきなり超えた。米ツアー通算9勝で引退した宮里は、海外メジャーのタイトルは手にできなかったからだ。宮里が「藍ちゃんブーム」を置き土産に米ツアーに本格参戦したのは20歳の時。それから初優勝まで4年もかかった。

日本選手のメジャー制覇さえ「ビッグニュース」ではなくなりつつある現在、1年目からの優勝は「快挙」と呼べなくなったが、山下の頭にはメジャー2勝目の他に、世界ランク1位も頭にあるに違いない。

山下のデビューから注目している並木俊明プロが言う。

「昨年はツアールーキーで2勝したが、ポンポン勝てるほど米ツアーは甘くない。宮里藍の9勝に並ぶには4年はかかるのではないか。世界ランク1位も簡単ではないものの、現在5位ですからメジャーで常に優勝を争うようになれば実現できるでしょう。ただし、飛距離を求めてはいけない。それで沈んでいった選手は何人もいる。今の飛距離でも勝負になるので、得意の小技を磨く。つまり、パッティングの精度を上げて、アプローチのバリエーションを増やす。それに徹することです。パッティングでいえば、通算4アンダー発進の2日目はミドルパットのライン読みも悪く、スコアを伸ばせなかった（首位に4打差5アンダー11位）。米ツアーのグリーンはピンから距離があると、ダブルスネークのラインが多い。ロングパットのレベルも上げたい」

本当の藍ちゃん超えは、まだ先だ。

山下と言えば、コーチは父の勝臣さん。娘のためにそれまで無縁だったゴルフを学び、スイングを作り上げてきたという。それにしてもなぜ、ゴルフの素人だった父親の指導でメジャーに勝てたのか。専門家に話を聞くと「意外な答え」が返ってきた。

