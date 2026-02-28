シェ・シバタのたけのこの里とは？？

完売コラボが3/1～数量限定で再登場

2026年バレンタインシーズンの話題をさらったスペシャルコラボチョコレート「アルティメットたけのこ」が、3月1日(日)より数量限定で再販売！

明治の国民的チョコレート菓子「たけのこの里」と、人気パティスリーの「シェ・シバタ」がタッグを組んだ公式コラボレーション。

前回の発売では販売開始直後に完売が続出するほどの人気だったため、今回の限定再販には多くのファンの期待が高まっています。

この「アルティメットたけのこ」は、明治のロングセラー商品「たけのこの里」をベースに「シェ・シバタ」が独自の感性で大人のための究極ショコラとして再構築した完全オリジナルのボンボンショコラです。

2026年のバレンタイン催事期間中、全国の主要百貨店や「ジェイアール名古屋タカシマヤ」で開催された日本最大級のチョコレートイベント「アムール・デュ・ショコラ」でも大きな話題となり、完売続出！

文字通り究極を追求した

3種類の味わいをチェック！

「アルティメットたけのこ」は3個入りで2,592円。

異なる産地のカカオを使った3種類のボンボンショコラをセットにした贅沢仕様です。

①苺スパイス

パイシーでフローラルなドミニカ産カカオとあまおう苺とシャンパンが香る、華やかな一粒です。

②ショコラノワール

希少なメキシコ産ホワイトカカオ×テキーラのキレが至福の味わい。

③ソルテド抹茶

ナッティなベネズエラ産カカオにゲランドの塩が深みを与えています。

それぞれカカオの特徴を生かしながら「たけのこの里」のイメージをチョコレートで表現。

通常の「たけのこの里」とは一線を画す深い味わいは、まさに大人の逸品です。

シェ・シバタとは？

東海エリアを拠点に海外にも店舗を展開する世界的パティスリー。

日本が誇るクオリティの高いスイーツを発信。フランスのチョコレートメーカー「セモア」のアンバサダーとしてパリのサロン・デュ･ショコラに出店し、世界で3人の大使のひとりとして多くのチョコレート愛好家から支持を集めています。

明治「たけのこの里」とのコラボは、柴田シェフ自身が幼い頃から親しんできたお菓子との夢の共演として多くのファンを魅了しています。

前回の人気ぶりを物語る声

数量限定・再販は3月1日から

「アルティメットたけのこ」は今年のバレンタインシーズンに、ジェイアール名古屋タカシマヤの「アムール・デュ・ショコラ」などで販売されましたが、すぐに売り切れるケースが相次ぎました。

「次はいつ買えるの？」という声も多く、再販を心待ちにしていた人も少なくありません。

再販スタートは3月1日(日)から。数量限定での販売のため、なくなり正真正銘の完売となります！

東海エリア店舗一覧

●シェ･シバタ 多治見

岐阜県多治見市太平町5-10-3

10:00～19:00 / 火曜定休

●シェ･シバタ 名古屋

名古屋市千種区山門町2-54

10:00～19:00 / 火曜定休

●名古屋栄三越

名古屋市中区栄3-5-1 名古屋栄三越 B1F

10:00～20:00

●JR名古屋高島屋

名古屋市中村区名駅1-1-4

10:00～20:00

大人のご褒美スイーツとして

日々の仕事や家事の合間、ほっとひと息つきたい瞬間にもぴったりな「アルティメットたけのこ」。

子どもの頃に親しんだ「たけのこの里」が、人気パティスリーの技と感性で大人仕様に。

生まれ変わった贅沢ショコラは、名古屋エリアのスイーツ好きな30代・40代の女性にこそぜひ味わってほしい逸品です。

再び話題を集めること間違いないプレミアムなコラボ。特に前回買えなかった人は、これが最後のチャンスなのでお見逃しなく。