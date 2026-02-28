すっかり忘却のかなただった備蓄米。いまもなお、一部が業者に引き渡されていないというから驚きだ。

農水省によると、昨年5月下旬から放出が始まった随意契約の備蓄米（主食用）について、今月1日時点で1万4196トンがいまだ配送できていないという。906社と27万9976トン分の契約を結んだ（昨年9月時点）が、全体の約5％が契約先の小売りや外食業者に届いていないのだ。

昨年5月に小泉進次郎農相（当時）が就任し、肝いり政策として随意契約での備蓄米放出を決定した直後は、まさにフィーバー状態。安値の備蓄米を買うために大手スーパーの店頭は長蛇の列ができ、テレビでは連日、進次郎のドヤ顔が映された。

しかし、出庫や精米作業に時間がかかり、当初の予定から大幅に引き渡しが遅れていた。

「昨年8月末の引き渡し期限を延長して以降、まもなく新米の時期になった。業者の倉庫が埋まったことで、そこでも目詰まりが発生。この時期まで配送がずれ込んでしまいました」（農水省貿易業務課の担当者）

コメ価格は依然として、高値が続く。

「業界内では『備蓄米効果は限定的だった』との声が少なくありません。収穫から数年経って劣化が進んでいるため、消費者に食味の悪さが見破られ、徐々に売れ行きも鈍化しました」（農水省担当記者）

極め付きは、このグダグダ配送だ。場当たり的な備蓄米政策は、しっかりと検証される必要があるだろう。

◇ ◇ ◇

