【トランプ2.0 現地リポート】

英アンドリュー元王子の逮捕で激震 それでも遠いエプスタイン事件の真実

現地時間2月24日夜、トランプ大統領が行った一般教書演説は、1時間47分という歴代最長の演説となった。だが注目されたのは長さだけではない。直後のCNNの調査をもとに複数メディアが「今世紀で最も不人気な一般教書演説」と報じた。

一般教書は通常、大統領への支持を一時的に押し上げる“ボーナス演説”とされるが、今回は様相が違った。

トランプ氏は冒頭から、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルに輝いた米男子アイスホッケーチームを紹介。勝利に貢献した選手へその場で大統領自由勲章を授与し、国家的な勝利を象徴する演出で“つかみ”を狙った。

その後も、退役軍人や人命救助の英雄、移民による犯罪被害者遺族などを紹介し褒め称えた。共和党議員らはそのたびに立ち上がり、拍手や「USA！ USA！」の合唱が巻き起こる。選挙集会さながらのトランプ劇場が繰り広げられた。

一方、民主党側の対応は冷淡だった。多くの民主党議員が欠席、ほとんどが終始着席したまま拍手も控えた。後半には居眠りする議員が映し出され、中だるみも目立った。

トランプ氏は経済や安全保障についての実績を強調し、「アメリカはかつてないほど強く、豊かになった」と自画自賛した。しかし多くのメディアは、こうした楽観的な主張が、庶民の生活実感と乖離していることを指摘している。

国家の勝利を語るドラマ。だが有権者が見ているのは自分の財布だ。その距離が広がるにつれて、劇場化した政治への疲れが表面化し始めた。

■エプスタインファイルには触れず

今年11月の中間選挙を前に、不支持が支持を上回る状況の中で迎えた今回の演説は、岩盤層の結束には寄与しても、無党派層へは響かなかったとの見方が強い。また、低評価に拍車をかけた可能性があるのは、有権者の関心が高いエプスタインファイルに触れなかった点だ。

未成年者への性的暴行や人身取引の疑いで逮捕され、2019年に獄中死した富裕な実業家ジェフリー・エプスタインとの交友関係をめぐり、欧米では有力者の辞職や逮捕が相次いでいる。

加えて演説当日、公開資料からトランプ氏関連の数十ページが抜け落ちている可能性が報じられた。ニュースサイクルは既にこの新たな隠蔽疑惑へ移り始めている。

（シェリー めぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）