フォーシーズンズホテル京都は、オーダーブッフェ「サンデーブランチ」を日曜限定で提供している。

前菜8種、メイン9種、デザート4種から好みの料理を何度でも注文でき、一つ一つ小ぶりのサイズで提供する。

蟹のケーキに大根のピクルスサラダとポーチドエッグなどを重ねたクラブベネディクト、自家製バンズに和牛パティとレタス、トマトなどを挟んだバーガー、自家熟成した和牛のモモ肉を使用したステーキ＆エッグ、京都の甘酒を使用したギリシャヨーグルトパフェ、パンケーキをほうじ茶シャンティと求肥、きな粉でアレンジしたパンケーキキャラメリゼなどを用意する。ドリンクはノンアルコール（プラス3,000円）と、シャンパン「ルイナール ブラン・ド・ブラン」や好みの味にカスタマイズできる「ブラッディ・マリー」を含むアルコール（プラス8,000円）のフリーフロープランを提供する。

場所はメインダイニング「エンバ・キョウト・グリル」。提供時間は午前11時半から午後2時半までの120分制。料金は9,500円、テラス席には別途料金がかかる。3月16日からテラスエリアを再オープンする。