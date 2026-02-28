「休日の癒し」杉浦太陽、辻希美＆第5子との親子スリーショット公開！ 娘とのかわいいほっこり姿
俳優でタレントの杉浦太陽さんは2月27日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの辻希美さんと第5子との親子スリーショットを披露しました。
【写真】杉浦太陽、辻希美＆第5子との親子ショット
2枚目は娘がはしゃいで笑っており、杉浦さんも満面の笑みを見せるツーショットです。親子の愛情と楽しさがあふれています。この投稿には、本記事執筆時点で3000件を超える「いいね！」が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】杉浦太陽、辻希美＆第5子との親子ショット
「休日の癒し」杉浦さんは「休日の癒し #夢空 #ユメちゃん」とつづり、2枚の写真を投稿。辻さんと娘との温かな親子ショットです。1枚目は3人が顔を寄せ合って、幸せそうにほほ笑んでいます。
2枚目は娘がはしゃいで笑っており、杉浦さんも満面の笑みを見せるツーショットです。親子の愛情と楽しさがあふれています。この投稿には、本記事執筆時点で3000件を超える「いいね！」が寄せられました。
長女・希空さんとの親子ショットも披露自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している杉浦さん。14日の投稿では「希空から本命バレンタインもらいました」とつづり、長女でインフルエンサーの希空さんとの親子ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)