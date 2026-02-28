3月1日に開催される東京マラソン。2月27日には、大迫傑選手(34歳、LI-NING)と鈴木健吾選手(30歳、横浜市陸協)の2人が笑顔で取材に応じました。

大迫選手は昨年12月のバレンシアマラソンで2021年に鈴木選手が記録した2時間4分56秒の日本記録を1秒更新。これまでは次のマラソンまでに半年から8か月の期間を空けることが多かったと話しますが、「新しいチャレンジとして」と東京マラソンに挑みます。

一方の鈴木選手は、昨年10月に富士通を退社。「マラソンランナーとして新たなステージに挑戦」と独立後、初めてのマラソンとなり、「私の初マラソンで走った大会でもあるので、自分の再スタートとして、もう一回走りたいなと思った」と意気込みました。

実は2人、この大会の前に一緒に練習する機会もあったとのこと。

大迫選手は「数日、コロラドの自宅に何日か滞在してもらって、非常に新鮮で。同じトレーニングもしましたし、同じお酒も交わして、いろんな会話ができた」と話し、鈴木選手は「私も独立して自分でやっていかないといけない中で、彼はプロフェッショナルだなって一緒に近くで生活させていただいて感じたので、今回のレースもそうですけれど、胸を借りて頑張りたい。自己ベストを久しく更新できていないのでここで更新できたらいいな」と語りました。

またお互いを意識するのかと聞かれ、2人は笑顔。鈴木選手は、「これだけ注目していただいているので、意識していきたい」と笑みを浮かべ、大迫選手は「ファーストベストと、セカンドベストの足したタイムが一緒なんですよ。っていううだけです（笑）」と続けます。

さらに、「僕ら切磋琢磨する仲間だと思いますし、数字の点から見ても非常に面白い関係ですので、楽しみに見てもらえるとうれしい。僕と鈴木選手だけじゃなく、次世代というか若い選手たちもどんどんチャレンジしてくると思うので、僕らの世代と若い世代とでマラソン界を盛り上げていけるような、記録の代謝も一緒になってできればと思います」と力を込めました。

▽2人の自己ベストとセカンドベスト

【大迫傑】

2時間4分55秒(25年バレンシア)

2時間5分29秒(20年東京)

【鈴木健吾】2時間4分56秒(21年びわ湖)2時間5分28秒(22年東京)