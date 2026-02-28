高齢者が高齢者の親を介護する、いわゆる「老老介護」が今後ますます増えていくことが予想されます。子育てと違い、いつ終わるかわからず、看る側の気力・体力も衰えていくなかでの介護は、共倒れの可能性も。自らも前期高齢者である作家・森久美子さんが、現在直面している、96歳の父親の変化と介護の戸惑いについて、赤裸々につづるエッセイです。

今冬の大雪には参った

私の住む北海道札幌市は人口およそ200万人の大都市で、中心部には高層ビルが立ち並ぶ。幹線道路は幅が広く、普段は渋滞が少ない。ところが、今冬はとんでもなく降雪量が多く、父に会いに行くのにも難儀する日が続いている。

一日に50センチも雪が降る日が何度かあった。路面が除雪されても、その雪は道路の左右に除けられた状態になるため、3車線の幹線道路が1車線になることも多い。当然いたるところで渋滞が起きるし、除雪が後回しにされる住宅街の「生活道路」は歩くこともままならない。

そんな悪路の中を、69歳の私が97歳の父に会いに老人ホームに向かう。膝まである長靴を履き、頭がすっぽり隠れるフード付きのコートを着て雪をしのぎ、一歩ずつズボッズボッと埋まりながら。

ホームに入ると外とは別世界の暖かさに、寒さで緊張していた体が解れてくる。父の居室に着きコートを洗濯物用のポールにかける。濡れた私のコートを見て、父は言った。

「雪が降っているのか？」

大雪で会いに来られないことを、2日続けて父に電話で説明していたのに、覚えていないらしい。

雪道を歩いてきて疲れた私は、虫の居所が悪かった。父の部屋には小さなベランダが付いているので、そこに積もった雪を見せようと、乱暴にレースのカーテンを開けた。

「見てよ、この雪！ すごい積もり方でしょ！ 電話でも言ったよね」

父は無表情で返事をした。

「外に行かないから知らなかった」

「え？ パパ、ずっとテレビを見ているのだから、ニュースで知っているでしょ！ 学校は休校、JRやバスは止まってしまって大変なんだからね！」

すると、父は不思議そうな顔で私を見て言った。

「そうか？ ここの人たちは普通に来て仕事しているけどな」

久しぶりに「オーマイ・ダッド！」と叫びたくなった。認知症とは思えないしっかりした考えだ。これは私の負けを認めざるを得ない。大雪の中で、雪をかき分けて就業時間に間に合うように出勤してくれている職員の方々に、老人ホームの入居者は守られて生活しているのだ。

今日のニュースを覚えていないということは、直近のことが記憶できなくなる認知症の症状が進んでしまっているのだろう。一方で、大雪の日でも普段通り働いている人がいることを評価している父の思慮の深さは、失われていないように見えた。

吹雪の予想が出ている日に父が発熱

思い起こせば今冬の気候の厳しさを知らされたのは、2025年12月初旬のことだった。私はその日レギュラーでやっているラジオのトーク番組のために、自家用車で放送局に向かっていた。家を出る時の気温は零度位で、雪は小降りだったが、カーラジオを付けると、夕方には風雪が激しくなるという。

午後1時にゲストの方との打ち合わせが始まった。マナーモードにしているスマホに、父の入居している老人ホームからの着信が表示された。

ドキッとした。97歳の父、いつ何があるかわからない。急いでホームに折り返しの電話をした。

「すみません、父のことでお電話をいただいたようですが、何かありましたか？」

すぐに担当のスタッフの方が出てくれた。

「はい。お父様が朝食を全く食べられなかったので……看護師がバイタルチェックをしたら血圧が高めで、熱が37.6度あります」

父は高血圧の薬を飲んでいるため、普段の血圧は高くない。熱のせいで血圧が上がったのだろうか。昼食は部屋に運んでくれたというが、手を付けずに寝ているらしい。

熱が出た場合は、コロナやインフルエンザに感染しているか否かを検査しなければならない。ほかの入居者やスタッフにうつったら大変だから、すぐに病院に行くのがホームのルールなのは私も承知している。

申し訳ないが、仕事中で今すぐに病院に連れて行くことはできないと担当者に伝えた。

「急げば4時半頃にホームに着けると思います。それまで様子を見ていただければと思います。ロッカーに経口補水液の飲料をしまってありますので、それを飲ませてもらえますか」

スタッフが看護師さんに電話を替わってくれたから、あらためて飲料のことを伝えておいた。それから2度程、血圧や体温を知らせる伝言がスマホに入っていた。血圧も熱も少し上がったようだ。



幹線道路の脇のうず高い積雪

雪が降りしきる中、半袖のナースウエアの看護師さん

父のかかりつけの病院は、老人ホームから車で15分程の距離のところにある。ラジオの本番前に病院に問い合わせると、診療は6時迄とのことだ。夕方までやってくれているのはありがたい。

しかし検査があるため5時迄には受付を済ませてほしいと言われた。予定通り４時に仕事を終えてホームに寄って父を乗せて走れば、ぎりぎり5時に間に合う計算になる。

老人ホームに、夕方診察を受けられることになったと報告した上で、父の居室迄行って身繕いをする時間はないため、4時半頃に父をロビーに待機させておいてほしいとお願いした。

仕事を終えてすぐに外に出たが、横殴りに雪が降っている。12月初旬に吹雪くことは札幌では珍しい。加えて夕方から気温が急低下することによって、路面がスケートリンクのようにツルツルになり、道路は渋滞が起き始めている。

ワイパーを最速で動かしても前が見えにくい程の雪の中、車をスタートさせた。案の定道路は滑り、みんな低速で走っている。それでも予定より10分弱の遅れでホームに着くことができた。

玄関の前に車を横付けして、父を迎えに老人ホームの中に入ると、父はコートを着て帽子を被って車椅子に座っていた。付き添ってくれている介護士さんと看護師さんにお礼を言ってから、父の前にしゃがんで手を握った。

「すぐに来られなくてごめんね。雪が降っているけど病院に行くよ」

熱のせいか父は反応が鈍く、小さくうなずくだけだった。看護師さんは経口補水液と、発熱後の経過を書いたメモを、袋に入れて渡してくれた。

車椅子を押す介護士さんと共に看護師さんも一緒に外に出ると、吹雪がさらにひどくなっている。父は驚いて声を上げた。

「こんなにひどい雪だったのか。今日は病院に行くのをやめよう。俺は明日でいい」

看護師さんは父に、

「熱を下げる薬をもらえば安心ですから、病院に行きましょうね」

と言ってなだめてくれた。父は看護師さんが半袖の制服を着ていることに気づいて聞いた。

「半袖で、あなたは寒くないの？ 風邪引くぞ。中に入った方がいい」

「大丈夫ですよ。慣れていますから」と看護師さんが答えてくれている間に、介護士さんは父を抱えるようにして車に乗せてくれた。

私は知っている。その看護師さんのことを父はとっても気に入っていることを。



発熱がきっかけで食欲がなくなった父

病院には約束の5時ちょうどに着くことができた。待ち構えていた看護師さんが父を車椅子に乗せて検査室に連れて行ってくれた。コロナとインフルエンザと血液の検査等をするというので、私は待合室で待っていた。

私が呼ばれて診察室に入ると先生は、ホームの看護師さんが書いてくれたメモを照らし合わせて説明してくれた。

「コロナもインフルエンザも陰性でした。今は微熱ですし、脱水症状もありませんね。メモに書いてあるけど、経口補水液を飲ませてもらっていたからかもしれません。念のため肺のレントゲンを撮りましたが、肺炎にはなっていません。熱が上がった時のために解熱剤を出しておきますが、心配ないと思います」

結果を聞いて父も安心したらしく、車に戻るとにわかに元気になった。

「おなかが減ったな。何か食べてから帰らないか？」

「まだ微熱があるから、外食は無理だよ。コンビニに寄って好きなものを買うのはどう？」

父は少し考えてから「肉まんと、梅干しのおにぎりとコーンスープがいい」と答えた。

北海道と言えばとうもろこし。私はよくコーンスープを自宅でとうもろこしから作って持っていくので、父のお気に入りなのだ。今日は父の居室の棚にしまってある、お湯を入れるタイプのコーンスープを出してあげよう。コンビニで肉まんとおにぎりを買って老人ホームに戻った。

迎えに行った時と同じように車を横付けして、受付に報告に行くと介護士さんが車椅子で父を迎えに来てくれた。

「夕食を買ってきたので、食べさせてから帰ります。遅い時間にすみませんが、私も一緒に入室しますのでお願いします」

コーンスープ用のお湯を沸かしながら、父にうがいと手洗いを促した。言われるままに父はそれをしてからベッドに腰を下ろした。テレビのニュースを見る目が虚ろだ。

スープは飲んでくれたが、肉まんとおにぎりはいらないと言って、横になってしまった。翌朝ホームに電話して様子を訊ねると、朝食は食べなかったという。

２、3日すると目に見えて痩せたのがわかった。97歳の父が段々食べられなくなるのは自然の摂理のように思えるが、衰弱するのを見ているのは切ない。私はこれからどう寄り添えばいいのだろう。

（づづく）

