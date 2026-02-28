“ちょうどいいサイズ”の頼れるSUV系ミニバン

トヨタのインドネシア法人は2026年2月5日、現地で開幕した「インドネシア国際モーターショー（IIMS）2026」にて、新型MPV「ヴェロズ・ハイブリッドEV」の価格を発表し、販売をスタートさせました。

2025年11月の初公開以来、大きな注目を集めてきたモデルがいよいよ市場投入となります。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「 3列7人乗り“SUV風ミニバン”」です！ 画像で見る！（56枚）

ヴェロズのボディサイズは全長4475mm×全幅1750mm×全高1700mm、ホイールベース2750mm。扱いやすいボディサイズに3列シート7人乗り（2-3-2）を実現したMPVです。ASEAN市場向けにダイハツとトヨタが共同開発した「アバンザ」の上級仕様として2021年にデビューしました。

さらに最低地上高はスズキ「ジムニー」並みの205mmを確保。一般的なミニバンよりも余裕あるロードクリアランスを持ち、未舗装路や段差の多い道路事情にも対応できる設計です。リアドアはヒンジ式を採用しています。

従来は最高出力106馬力・最大トルク137Nmを発揮する1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンのみの設定でしたが、今回追加されたのが「ヴェロズ・ハイブリッドEV」です。

1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンに電気モーターとリチウムイオンバッテリーを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載し、システム最高出力110馬力を発生します。

燃費性能の向上に加え、静粛性も大きな特徴です。一定条件下ではモーターのみで走行できるEVモードも備えています。

グレードは「V」「Q」「Qモデリスタ」「QモデリスタTSS」の4種類を用意。

モデリスタ仕様ではブラックアウトされたドアミラーやホイール、ルーフを採用し、フェンダーアーチやドア下部にプロテクターを装着。SUVテイストをより強めたスタイリングに仕上げられています。

価格はベースグレード「V」が3億800万ルピア（約280万円）から。さらに電動化普及キャンペーン「Hybrid EV for Everyone」適用時には3億300万ルピア（約276万円 ※2026年2月26日時点）からという特別価格も設定されています。

優れた燃費性能、3列シートの実用性、そしてSUVのような安心感を兼ね備えた電動MPVとして、インドネシア市場での存在感を高めています。

このヴェロズ・ハイブリッドEVに対してSNSでは、「日本にも導入してほしい」「この価格でハイブリッドはすごい」といった声が多く見られます。

特に約300万円を切る価格設定については、「コスパが高い」「日本ならヒットしそう」と評価するコメントが目立ちました。

また、「サイズ感がちょうどいい」「大きすぎない3列は魅力的」といった声も寄せられています。

SUVテイストのデザインについても「迫力がある」「GR仕様があれば、さらにカッコよくなりそう」と好意的な反応が多く、日本市場への展開を期待する声は少なくありません。

コンパクトなボディに実用性と電動化を詰め込んだヴェロズ。今後の展開にも注目が集まりそうです。