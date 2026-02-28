高2以来のシンガポール 吉田優利が感じる2つの難しさ「ダフっている回数が…」
＜HSBC女子世界選手権 2日目◇27日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞吉田優利がこのコースを回るのは2018年以来。まだアマチュアだった高校2年時に「アジアパシフィック女子アマ選手権」を戦い、10位に入った。「暑くて…みたいなイメージはそのままですね」。そんな記憶とともに迎えた今大会は、「76」、「71」のトータル3オーバー・58位で折り返した。
【写真】めちゃ似合う ゆるふわヘアーの吉田優利さん
米3年目のシーズンは予選カットのないアジアシリーズからスタートできた。今週は“アジアのメジャー”とも呼ばれる戦いで、世界トップ選手がそろっている。「いい選手が集まる試合で、それなりにコースを仕上げてくれている」と力を込めるが、上位とは差が開いてしまった。難しさとして挙げたの2つ。ひとつは「グリーンが受けていないので、キャリーコントロールとロール（ラン）が難しい」こと。距離が長く、さらに雨の影響で長いクラブを持たされるようになれば、より精密な距離感と球のコントロールが求められる。もうひとつはショットの精度。「ダフっている回数が多い。先週とかなり芝が違う。つっかかっちゃう感じがある」。スイングを調整しているなかで、「直す方法（修正過程）でちょっとダフってしまう」と明かす。それでも「うまくハマってくれたらよくなってくる」と前向き。スイングを体に染み込ませて再現性を高め、コースで切れ味のいいアイアンショットをさく裂させたい。「練習ではできて、試合ではできない回数がちょっと多い。練習をしたいけれど、（暑さで）体力をセーブしないといけないのが心苦しい。なんとなく中途半端な感じで振ってしまっているので、あしたはそこを変えていきたい」順位は下位にとどまるが、今大会は予選カットのない4日間競技。あと2日間プレーすることができるし、巻き返すことだってできる。「練習場でやっていることを、コースで景色に惑わされずにできたら」。このテーマを胸に、納得のいく一打を重ねていく。（文・笠井あかり）
