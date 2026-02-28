「66」の金谷拓実が82位→18位に急浮上 平田憲聖は予選落ち、中島啓太は棄権
＜コグニザントクラシック 2日目◇27日◇PGAナショナル リゾート チャンピオンC（フロリダ州）◇7223ヤード・パー71＞米国男子ツアーのフロリダ4連戦（フロリダスイング）初戦は、第2ラウンドが終了した。
〈連続写真〉“超”フックグリップで飛ばす！ 金谷拓実の1Wスイング
日本勢は3人が出場。初日82位と苦戦した金谷拓実だったが、2日目は7バーディ・2ボギーの「66」をマークした。トータルスコアも3アンダーまで伸ばし、18位タイで決勝ラウンドに進んだ。米ルーキーの平田憲聖は、108位から出たラウンドで「72」と伸ばせず、トータル5オーバー・104位タイで予選落ち。初日82位の中島啓太は棄権した。オースティン・スマザーマン（米国）がトータル11アンダーで単独首位の座をキープ。トータル8アンダーの2位にテイラー・ムーア（米国）が続く。今大会には世界ランキング上位10傑が不在。日本の松山英樹、久常涼も出場していない。賞金総額は960万ドル（約14億9600万円）。優勝者には172万8000ドル（約2億6900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンドの成績
松山はすでに3億超え！ 米男子賞金ランキング
最新！ 米男子ポイントランキング
松山英樹、2025年に稼いだ金額がものすごかった
日本勢10人出場 米女子ツアー リーダーボード
〈連続写真〉“超”フックグリップで飛ばす！ 金谷拓実の1Wスイング
日本勢は3人が出場。初日82位と苦戦した金谷拓実だったが、2日目は7バーディ・2ボギーの「66」をマークした。トータルスコアも3アンダーまで伸ばし、18位タイで決勝ラウンドに進んだ。米ルーキーの平田憲聖は、108位から出たラウンドで「72」と伸ばせず、トータル5オーバー・104位タイで予選落ち。初日82位の中島啓太は棄権した。オースティン・スマザーマン（米国）がトータル11アンダーで単独首位の座をキープ。トータル8アンダーの2位にテイラー・ムーア（米国）が続く。今大会には世界ランキング上位10傑が不在。日本の松山英樹、久常涼も出場していない。賞金総額は960万ドル（約14億9600万円）。優勝者には172万8000ドル（約2億6900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンドの成績
松山はすでに3億超え！ 米男子賞金ランキング
最新！ 米男子ポイントランキング
松山英樹、2025年に稼いだ金額がものすごかった
日本勢10人出場 米女子ツアー リーダーボード