『機動戦士Zガンダム』ROBOT魂に大推力可変モビルアーマー「メッサーラ」が全高約230mmの大迫力で登場
バンダイスピリッツは、『機動戦士Zガンダム』より「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ PMX-000 メッサーラ ver. A.N.I.M.E.」(18,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。
2026年8月発送予定「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ PMX-000 メッサーラ ver. A.N.I.M.E.」(18,700円)
『機動戦士Zガンダム』より、木星帰りの天才「パプテマス・シロッコ」が開発した大推力可変モビルアーマー「メッサーラ」が、モビルスーツ時、全高約230mmの大迫力ボリュームでver. A.N.I.M.E.に登場。
リアル頭身の立体物史上初の差し替えなし変形機構を搭載。胴体の引き出しギミックにより、設定画のプロポーションと、より人体的に描かれたアニメ劇中内のプロポーションの両立を実現する。
腕部収納式クローの開閉可動や前腕部のビーム・サーベル格納ギミックなど、機体構造を細部まで紐解いた、まさに決定版の「メッサーラ」となっている。
(C)創通・サンライズ
2026年8月発送予定「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ PMX-000 メッサーラ ver. A.N.I.M.E.」(18,700円)
リアル頭身の立体物史上初の差し替えなし変形機構を搭載。胴体の引き出しギミックにより、設定画のプロポーションと、より人体的に描かれたアニメ劇中内のプロポーションの両立を実現する。
腕部収納式クローの開閉可動や前腕部のビーム・サーベル格納ギミックなど、機体構造を細部まで紐解いた、まさに決定版の「メッサーラ」となっている。
(C)創通・サンライズ