『仮面ライダー響鬼』S.H.Figuartsに専用バイク「凱火」と響鬼用オプションパーツがセットで登場

『仮面ライダー響鬼』S.H.Figuartsに専用バイク「凱火」と響鬼用オプションパーツがセットで登場