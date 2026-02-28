『SDガンダム外伝』元祖SDガンダムワールドに「バーサルナイトガンダム」が登場
バンダイは、『SDガンダム外伝』より「元祖SDガンダムワールド バーサルナイトガンダム」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。
2026年8月発送予定「元祖SDガンダムワールド バーサルナイトガンダム」(6,600円)
「元祖SDガンダムワールド」が新たに復活！当時の商品を徹底スキャンしたなつかしさ溢れるパーツと、選べる復活元祖SDオリジナルパーツが追加され、今新たに思い出の元祖SDが手に入る！
『SDガンダム外伝』より「バーサルナイトガンダム」が一部鎧の成型色変更、そして新規造形の復活元祖SDオリジナルパーツ(顔部)とともに、新たに「元祖SDガンダムワールド」に登場。
※「バーサルナイト」の表記は過去の「元祖SDガンダムワールド」の表記に準じる。
※「復活元祖SDオリジナルパーツ」と「当時品をスキャンしたパーツ」のどちらかを選んで組み立てる。
(C)創通・サンライズ
