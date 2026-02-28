必見！基本のダイエット漢方3種類を大公開【ゆるやせ漢方ダイエット】

必見！基本のダイエット漢方３種類を大公開 基本のダイエット漢方は３種類 私のダイエット外来の治療の一つが、漢方薬による治療です。「漢方でダイエットをサポートしていきましょう！」。こう言うと必ず患者さんから返ってくるのが、「漢方薬は奥が深くてわからない」「飲みにくそう」といった声です。しかし使うことで「何を食べてもＯＫ。その分を漢方で整えるのです。肥満の原因を抑え、過食や拒食などの食異常が治まることも多い」と説明すると、みなさん納得してくれます。しかも原材料が植物や鉱物などの天然由来なので、常飲している西洋薬との併用も、たいていは大丈夫です。工藤式ダイエットの三大処方は、基本的にはたったの3種類。体質タイプ別に処方しますが、気タイプには『大柴胡湯』、血タイプには『防風通聖散』、水タイプならば『防已黄耆湯』。どれも保険適用の漢方薬になります。ダイエット外来での症例数の多さが、私の経験値となり、患者さんの体質タイプを即座に判断することができます。まずは問診票と患者さんの雰囲気を診て、ほとんど触診はしません。ダイエットの本質はストレスと依存症なので、体質タイプに合った漢方薬でメンタルを整え、体の滞りを流すところからスタート。2週間服用して効果がなかったら、人参養栄湯など別の漢方薬に切り替えることを考えます。漢方薬は処方せんをもとに薬局で処方する以外に、街のドラッグストアで買えるという便利さも魅力です。ただし便利な分、ドラッグストアは保険適用外になるので、やや割高ではあります。ダイエットの効果が出たら、投薬をストップするか確認します。ですが、漢方薬の効果で、やせるだけでなく、体調が整ってよくなるので、健康維持のためにやせても続けたい人がほとんどです。【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師