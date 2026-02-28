現実になっていく？！自分で自覚できる意識(顕在意識)のさらに奥にある、自分では自覚できない意識とは？【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】

「潜在意識」って聞いたことは あるけど……?

現実になっていく「思い」は、私たちが「頭で考えていること」ではありません。

自分で自覚できる意識（顕在意識）のさらに奥に、自分では自覚できない意識（潜在意識）が存在しています。この「潜在意識」にインプットされている「思い」が現実を創っていくのです。

私たちの意識の中で顕在意識が占めている割合は3%、潜在意識の割合は97%とも言われています。この割合については諸説ありますが、まあとにかく潜在意識のほうがとてつもなくデカい、ということは共通しています。

顕在意識がアリだとしたら、潜在意識はシロナガスクジラぐらいデカいということです。圧倒的なパワーを持っています。この潜在意識を味方につけたら、あなたの人生は思うがままです。

……ん? 「そんな簡単に人生を変えられるわけがない」と思いましたか?

まあ、それもおっしゃる通りなんですよ。潜在意識も、人生も、一瞬で変えられるわけではありません。だけど、確実に変えられるんです。

執筆者プロフィール

アメブロ公式ブロガー。スピリチュアルや自己啓発とは無縁の生活を送っていたが、2015年に奥平亜美衣さんの著書に出会い、「引き寄せの法則はたしかにある！」と覚醒。それまで無意識のうちに「妄想」という手段を使って、引き寄せをしていたことに気づく。その体験をブログ「妄想は世界を救う。～妄想万能説～」で公開したところ人気となり、にほんブログ村哲学思想ブログ「引き寄せの法則」ランキングの上位常連ブロガーとなる。著書に、『ありえない「妄想」でお金も恋も引き寄せる！』(秀和システム)、『「頑張らない」で引き寄せる! 願いが叶う、ちょっとあほになる方法』(ダイヤモンド社)、『マンガでわかる「引き寄せの法則」 かずみんスタイル』(ビジネス社)などがある