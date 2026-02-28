散歩の必要がなく、留守番も得意。広いスペースがなくても飼育が可能といった条件から、猫は現代のライフスタイルに合った「理想的なパートナー」として、不動の人気を誇っている。今年も2月22日は「にゃんにゃんにゃん」の「猫の日」として盛り上がった。

＊＊＊

【里親大募集】「家族にしてほしいニャ」新しい家族を待つ可愛い保護猫ちゃん15匹…3月8日の譲渡会で会えるかも！

猫を家族に迎えたいと考えた時、新たな選択肢として近年定着しつつあるのが「保護猫の譲渡会」だ。

だが、「ペットショップよりも費用が抑えられる」「子猫がタダで手に入るかも」といった安易な動機で足を運ぶと、そのハードルの高さに驚くことになるかもしれない――。

1月14日に爆誕した可愛すぎるクリーム4兄妹が東京・文京区の譲渡会に参加予定。仮名もまだない

「何が悪かったの？」

「近所に保護猫団体があると知り、里親募集に応募しました。でも事前のメールアンケートに答えたところ、参加を断られてしまいました」

と、肩を落とすのは40代女性だ。都内の一軒家に暮らし、小学生の2人の子ども、70代の母がいるシングルマザーだ。

「昨年、同僚女性がもらい受けた保護猫が可愛かったので、近所の団体に申し込みました。彼女もシングルマザーで実家暮らし、大学生のお子さん2人がいて、わが家と条件が近かった。なのに、ウチは事前アンケートの時点でもうダメとは……。同僚はわりとすんなりもらえたと言っていたので驚きました。何が悪かったのでしょうか」

よく似たケースにもかかわらず、片方だけが譲渡してもらえたとなると、女性にはどんなNGポイントがあったのだろうか。

15年前から保護猫団体「しあわせにゃんこ」を主宰する山本紀之さんに話を聞いた。

「意外と多いのは、子どもの有無で断るケースです。自分の団体では、そこは気にしませんが、多くの猫はそもそも子どもが苦手。大きな声や予測のつかない行動が嫌いなので。あと、もしかするとシングルマザーということで“世帯年収”を気にした団体側が猫を出し渋った可能性も。残念ながら、いまだに貰い手として“40代夫婦・子どもは成人または独立済み・持ち家”を理想とする団体はとても多いのです」

この女性のケースは、2人の子どもが小学生だったので、それが大きく影響したのでは……と山本さん。猫に直接ふれあう譲渡会では、子どもが興奮して大声を出したり、ケージを叩いたりしてしまうこともあるが……。

「でも大事なのは、そのときに親がしっかり子どもを叱れるか、落ち着かせられるか。そこを見極めて譲渡したいですね。本来、子育てでペットは大事な役目を持っています。猫の寿命は長くても20年程度。命を看取ることは、人格形成にもつながりますから」（山本さん）

求められる「覚悟」

団体ごとに基準が異なる譲渡の条件。

「保護猫たちはそれぞれ、過酷な生い立ちを持っています。その幸せを第一に考えれば、厳しい基準は不可欠ですね」

と語るのは、全国に保護猫カフェを展開する「ネコリパブリック」代表の河瀬麻花さんだ。

「例えばうちの場合、譲渡会に参加したらまずは猫たちと直接触れ合い、家族に迎えたい猫を決めます。その際、最初に記入していただくのが、A3用紙3枚分のエントリーシートです」（河瀬さん、以下同）

エントリーシートの記入項目はかなり細かい。同居家族に加え、出入りする親族の有無も尋ねる「家族構成」、賃貸か持ち家か、マンションか一戸建てかなどの「住環境」、先住猫の有無と飼い方、過去のペットの死因や寿命といった「飼育歴」、ほか、かかりつけ予定の動物病院名、離婚した場合の親権、家族にアレルギーが出た場合の対応など、今後のライフスタイルの変化への心構えなどなど……。

そして、このシートを基に30分程度の面談を行い、身分証による本人確認を求める。さらに自宅の間取り、ドアや窓の位置を写真で精査する。賃貸であればペット飼育可とわかる契約書のコピーや各種誓約書の提出もお願いするそうだ。審査に合格すれば、ようやく2週間の「トライアル期間」となる。

「トライアルは、スタッフが猫をご自宅までお届けし、飼育環境やご家族の同意やお顔を確認、脱走防止策を直接確認します。期間中も、初日の食事風景の報告や、3日おきの安否確認をお願いしています」

こうして里親・猫ともに問題がないと判断されて初めて「完全譲渡」の契約書を交わす。最短でも3週間の道のりだ。手間も時間も、そして心理的な覚悟も、ペットショップでの購入とは比較にならないほど重いようだ。

過去に起きた痛ましい虐待事件なども「手順の多さ」の背景の一つといえる。2017年に13匹の猫を惨殺して有罪となった元税理士の男が最近、譲渡会に姿を現したとの目撃情報がSNSで拡散。今なお多くの愛護団体の間で強い警戒が続いている。譲渡会や煩雑な手続きはまさに、猫たちの命を守る「防波堤」の役割を持つのだ。

さて、手順は多いものの、河瀬さんのネコリパブリックは高齢世帯や単身者など、多様な家庭への譲渡実績がある。

「条件の厳しさではなく、その命を最期まで守り抜こうとする覚悟と環境があるかどうかが大事。画一的な条件ではなく、それぞれの家庭の状況や猫への向き合い方を大切に判断していけたらと思っています」

一律の条件よりも「人となり」に向き合う

一方で、前出・山本さんの団体は、比較的ソフトな方針をとっている。

「多くの愛護団体では『後見人のいない60歳以上』、『単身者』、『同棲カップル』、『子どものいる家庭』などがNGとされることが一般的です。しかし私は、そういった表面的な条件よりも、その方の『人となり』を何よりも重視して、譲渡先を決めています」（山本さん、以下同）

譲渡会での対話を通じて、その人がどれだけ猫に愛情を注げるか、また、猫を飼うことでその人がどれだけ幸せになれるのかを見極めるのだという。

「例えば、猫を家族として迎えるわけですから、食事は『エサ』ではなく『ごはん』と呼んでほしい。もちろん、はじめは『エサ』という認識でもいい、でもスタッフが『ごはん』と言うのを聞いて、『ごはん』呼びにすかさず改められるか……といった細かい点を注視します。スタッフとのやり取り、申込書への丁寧な記入などから、どんな人柄かを見ています。対話を重ねてその人を見極めることこそが、最大の虐待抑止に繋がると考えています」

柔軟な基準を設ける背景には強い危機感があるからだ。

「譲渡条件が厳しすぎるあまり、希望者が保護猫を諦めて、ペットショップに行くしかなくなるのです。飼いたいのに飼えず、“ほかに方法がなく”生体販売に流れてしまうことこそが、本当の問題だと思っています」

実際、山本さんの団体では、年齢や家族構成を理由に断ることはほとんどない。

「もし飼い主さんの身に何かあれば、いざという時は私が猫を引き取ります……そういう覚悟を持ってやっている。そもそも、高齢者や単身者をNGにしている団体であっても、活動を支えるボランティア自身が60代だったり単身だったりすることも多い。『自分たちは良くて、里親さんはダメ』というのは、理屈が通りませんよね」

山本さんが恐れているのは、厳しい条件をつけすぎることで譲渡会が敬遠され、団体そのものが機能しなくなることだという。

「厳しい基準を設けている団体のなかには、『猫のため』と言いながら、結局は『自分たちのため』にそうしているところも見受けられます。自分たちの安心や自己満足のためですが、それで猫の救済につながるのでしょうか。団体側もブラッシュアップしていかなければならないと思います」

譲渡会の基準が「厳しい」のも「柔軟」なのも、根底にあるのは「すべての猫に幸せになってほしい」という共通の願いだ。

猫を迎えたいと真剣に考えるなら、まずは自分のライフスタイルを見つめ直し、複数の団体の考え方に触れてみてほしい。大切なことは、一つの命を最期まで責任を持って守り抜く、飼い主側の「覚悟」なのだ。

悪質な団体も

最後に、注意すべき「悪質な譲渡会」について山本さんは次のように話す。

「保護希望者の多い人気猫に対して“1口1,000円”で申し込み料を取って抽選を行う団体もあるようです。が、そういった行為はもはや営利目的。30人が申し込んで抽選したにもかかわらず、誰にも当たらなかった詐欺のケースも耳にしました」

また最近よく目にする『純血種の譲渡会』などにも注意が必要だそう。

「そういった譲渡会は、実は母体がペットショップで、病気の猫の“在庫処分”になっているとも聞きます。余計な商品を合わせて買わせる手法で、譲渡のはずがいつのまにか高い金額を支払うことになるので気をつけてほしいです」

取材・文／天野那果

デイリー新潮編集部