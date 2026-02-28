「コンプしたくなる」と話題の″通称ギャルソンお守り″、早くも再び全色欠品。公式SNSは入荷の予定があることを発表。

神社やお寺で買える「お守り」。近年、人気キャラやブランドとのコラボやトレンド感のある素材をデザインに取り入れたものが増え、より身近な存在になりつつあります。

SNSで話題を集めているお守りの一つが、東京大田区にある成田山圓能寺で買える「ドット柄身代わりお守り」です。

爆発的な人気ぶりで...

成田山圓能寺で授与している「ドット柄身代わりお守り」の特長は、大きなドット柄と、黒や銀などのモノトーンなカラーを組み合わせた斬新なデザイン。

「スタイリッシュ」

「ドット柄が可愛すぎ」

「ドットの袋に入れてくれるのも幸」

「コンプしたくなるデザイン」

などの声がSNSに上がっており、若者を中心に人気を集めています。

ポップかつシックなデザインから、"ギャルソンお守り"と呼ぶ人も。

欠品により一時授与を中止していましたが、公式インスタグラムでは、2月23日に授与再開、2月26日に1色の欠品と3色の在庫が残りわずかという授与状況を報告。

あまりの人気の高さから、なんと、同日に全色が欠品し、再び授与を中止しています。

再入荷については、準備が整い次第公式Instagramで発表されるとのことです。

※画像は公式インスタグラムより。

（東京バーゲンマニア編集部）