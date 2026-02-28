がん予防のために大切な生活習慣とは？メディカルドック監修医が解説します。

影山 広行（医師）

「がん」とは？

CT,MRI,PETなどの画像診断が専門、PET-CTを含めた健診、生活習慣治療、アンチエイジング、スポーツ医学などの実績も豊富保有資格放射線診断専門医核医学専門医PET核医学認定医日本医師会認定産業医日本医師会認定健康スポーツ医抗加齢医学専門医日本スポーツ協会公認スポーツドクター

がんはいろいろな定義が可能です。細胞分裂のときの遺伝子情報のコピーミスなどにより、細胞の細胞分裂を活性化する遺伝子（がん遺伝子）が働きすぎ、細胞分裂を抑制する（がん抑制遺伝子）が働かなくなり、異常な細胞が増え続ける病気という考え方があります。ただし、体内には数十兆個の細胞があり、一日あたり数千個のコピーミスによる異常細胞が発生していると考えられています。それらのほぼすべては、その細胞が自殺（アポトーシス）したり、免疫系が異常な細胞であると認識して排除したりして、消滅してしまいます。

「がん」と老化

がんは一般に加齢とともにリスクが上昇するため、老化の病気とも考えられています。老化に関してはいろいろな学説があり、どれが正しいというよりは下記のいずれも正しいという考え方になろうかと思います。

・フリーラジカル説（D. Harman 1956）

・突然変異説（L. Szilard 1959; H. Curtis 1964）

・エラー破綻説（Z. Medvedev 1961; L. Orgel 1963）

・タンパク質架橋説（F. Verzar 1964; R. Kohn 1971）

・異常タンパク質蓄積説（D. Gershon 1970; R. Cutler 1975）

・生体膜異常化説（I. Nagy 1978）

・細胞分化異常化説（R. Cutler 1982）

・ミトコンドリア異常化説（D. Harman 1972; A. Linnane, 1989）

＊ミトコンドリア：細胞内に存在するエネルギーを生み出すための構造物

＊フリーラジカル：本来の構造から外れて、対を成していない状態の電子（不対電子）を持つ原子や分子のこと。電子が1つしかないため、周囲の物質から電子を奪ってしまい、ダメージを与えてしまう。

上記をまとめると、ミトコンドリアではフリーラジカルが発生しやすく、ミトコンドリアDNAやミトコンドリアの細胞膜が傷つき、ミトコンドリア自体の機能が低下して、ATP（人体のエネルギー）産生が障害され、細胞内で代謝障害が発生し、細胞が本来の働きができなくなります。

そのような状況で細胞分裂が起きるとエラーが発生しても修復できなかったり、ATPの不足からアミロイドなどの異常なタンパク質が細胞内に蓄積したりします。ATPの不足は適切な細胞分化を妨げるという説もあります。

これらの変化が遺伝子の変化を起こしたり、細胞や免疫系に異常を起こしたりして、がんのリスクを高めていると考えられます。

がん予防のために大切な生活習慣

必須栄養食

先に紹介した必須栄養食で必須栄養素を確実に摂取して、現代人が摂取過剰となっている栄養素を減らすことががんをはじめいろいろな病気の予防になります。

運動

運動ががんの予防に効果があることは多くの研究で証明されています。また、がん以外にも生活習慣病の予防から脳心血管病の予防にも効果があることは言うまでもありません。

「がんを予防する可能性の高い食べ物」についてよくある質問

ここまでがんを予防する可能性の高い食べ物などを紹介しました。ここでは「がんを予防する可能性の高い食べ物」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

がん発症時におすすめの食べ物はありますか？

影山 広行 医師

これまでの説明と同様に必須栄養食を意識した食事となります。また、がんの手術の直後や抗がん剤の副作用が強い時期を除いては積極的に体を動かすことが望まれます。がんの予防、発症時の食生活、発症後の予後改善はいずれも同じ方針で大丈夫です。

編集部まとめ

今回は老化ががんのリスクを上昇させるという前提に基づき、がんを予防する食べ物について解説しました。私の必須栄養食で推奨する食べものといろいろな研究から推奨されている食べ物とあまり違いはありません。

実際の診療では必須栄養食の考え方でいろいろな病気の方に食生活のアドバイスをしているのですが、少しずつでも実践できる方は投薬量が減ったり、休薬が可能になったりと医師として効果を実感しています。

加えて、自分自身も徹底して必須栄養食を実践しており、アンチエイジングに対する効果を実感しています。

少しずつ生活に取り入れると確実に効果を実感できると思います。それが面白くなってきて、どんどん積極的になっていただけると病気の治療、病気の予防だけでなく、アンチエイジングにも効果的なので、ぜひ試してみてください。

