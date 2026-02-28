「椎骨動脈解離」かもと思ったらどうすればいい？ 受診時に受けるべき3つの精密検査を医師が解説

椎骨動脈解離が疑われた場合、MRIやCTといった画像検査によって血管の状態を詳しく評価し、診断を確定していきます。診断後の治療方針は、解離のタイプや合併症の有無によって大きく異なり、保存的治療から外科的治療まで幅広い選択肢があります。それぞれの検査の特徴や治療法の考え方を理解しておくことで、いざという時に適切な対応を取ることができます。ここでは、診断に用いられる画像検査の種類と特徴について解説します。

鮫島 哲朗（医師）

椎骨動脈解離の診断と治療の実際

脳神経外科東京逓信病院脳神経外科部長脳腫瘍頭蓋底外科センター長【経歴】平成2年3月宮崎医科大学（現宮崎大学）卒業平成2年6月宮崎医科大学（現宮崎大学）脳神経外科入局平成3年4月九州大学救急部研修（厚生省研修プログラム）平成14年4月Duke University Medical Center, USAUniversity of Torino , Italy平成22年2月NTT東日本関東病院脳神経外科主任医長平成25年4月浜松医科大学脳神経外科准教授令和6年10月東京逓信病院脳神経外科部長脳腫瘍頭蓋底外科センター長【専門・資格】脳腫瘍頭蓋底腫瘍困難な脳外科手術等医学博士日本脳神経外科学会 専門医・指導医日本脳卒中学会 専門医

椎骨動脈解離が疑われた場合、どのような検査が行われ、どのような治療法が選択されるのでしょうか。診断から治療に至るプロセスを理解しておくことで、いざという時に適切な対応をとることができます。

画像診断の種類と特徴

椎骨動脈解離の診断には、複数の画像検査が用いられます。代表的なのはMRI検査とMRA検査です。MRIでは血管壁の状態を詳細に観察でき、解離によって生じた血管壁内の血腫を検出できます。MRAでは血管の形状や血流の状態を評価でき、狭窄や閉塞の有無を確認できます。これらの検査は非侵襲的であり、造影剤を使用しない方法でも実施可能です。

CT検査やCTA検査も用いられます。CTは迅速に実施できるため、救急の場面で有用です。特に脳梗塞の合併が疑われる場合には、まずCT検査で脳の状態を確認します。CTAでは造影剤を用いることで、血管の詳細な形状を立体的に観察できます。ただし、MRIと比較すると血管壁の詳細な評価にはやや劣る面があります。

カテーテルを用いた脳血管造影検査は、詳細に血管の状態を評価できる検査です。カテーテルを血管内に挿入し、造影剤を直接注入することで、リアルタイムに血流の状態を観察できます。診断が困難な場合や、血管内治療を検討する際に実施されることがあります。ただし、カテーテルを挿入するという侵襲性があるため、リスクとベネフィットを慎重に検討したうえで実施されます。

椎骨動脈解離は、突然の頭痛や首の痛みといった見過ごしやすい症状から始まることも多い疾患です。初期症状を正確に認識し、速やかに医療機関を受診することで、重篤な合併症を予防できる可能性が高まります。適切な治療により多くの方が回復されていますが、再発予防のためには長期的な管理が欠かせません。血圧コントロール、ストレス管理、定期的な画像検査など、継続的な取り組みが重要です。気になる症状がある場合には、早めに神経内科や脳神経外科を受診し、専門医の診察を受けることをおすすめします。

