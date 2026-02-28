司法省が昨年12月19日に「エプスタイン文書」開示の一環で公開した日付不詳の写真。ビル・クリントン元米大統領が写っている/US Justice Department/Handout/Reuters

（CNN）ビル・クリントン元米大統領は27日、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏に関する下院の証言録取に応じ、ジャグジーで一緒に写真に写っている女性のことは知らないと述べた。証言の内容に詳しい情報筋2人がCNNに明らかにした。

情報筋によると、クリントン氏はその女性と性交したかとの質問に対し、していないと答えたという。

司法省は先日開示したエプスタイン事件の捜査資料の一部として、女性とジャグジーに入るクリントン氏の写真を公開した。女性の顔は黒塗り処理されている。クリントン氏は司法省の「エプスタイン文書」に数多く登場しており、この写真はその一例に当たる。

ヒラリー・クリントン元国務長官は最近のBBCのインタビューで、この写真が撮影された旅行に触れ、「夫が手掛けている慈善・博愛活動を視察する目的で立ち寄った場所のひとつ。この活動は世界中で文字通り、何百万人もの命を救ってきた」と語っていた。

ニューヨーク州チャパクアで行われた証言録取が数時間に及ぶ中、議員らはエプスタイン文書の記載について具体的な質問を多数投げかけた。情報筋によると、エプスタイン氏の飛行機の搭乗記録にクリントン氏の名前が記載されていること、クリントン政権のホワイトハウスの来訪者記録にエプスタイン氏の名前があることについても質問が出たという。