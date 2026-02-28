高橋成美、“りくりゅう”木原龍一の知らざる素顔明かす スーツケースは常にパンパン「スケートにすごく生きた性格を…」
ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで解説を務めた高橋成美が27日放送のCBC／TBS系情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金曜 後1：55）に生出演。かつてペアを組んでいた“りくりゅう”木原龍一の素顔を明かした。
【写真】かわいすぎる！会見で記者の歓声に爆笑の三浦璃来＆木原龍一
元パートナーとして木原の知られざる素顔として「スーツケースはパンパン」という性格を明かした。高橋は「すごい用意周到な性格でリスクヘッジの天才、プロフェッショナル」と表現した。
試合から普段の練習に至るまでスーツケースの中には必要なものが常にそろっている状況だったといい「先のことを考えて行動する。私はそうじゃないし、（三浦）璃来ちゃんも楽観的で2人のコントラストがより良いペアを作り出している」と語った。
また高橋は「気に入ったものはリピート買い」と木原の素顔を明かす。木原は気に入ったものを大事し、壊れても同じものを買うという。この性格について「ペアにとってもよくて。木原選手は同じことをしっかり繰り返しできる。そういった安心感、これはフィギュアスケートにすごく生きた性格をしている思います」と明かした。
【写真】かわいすぎる！会見で記者の歓声に爆笑の三浦璃来＆木原龍一
元パートナーとして木原の知られざる素顔として「スーツケースはパンパン」という性格を明かした。高橋は「すごい用意周到な性格でリスクヘッジの天才、プロフェッショナル」と表現した。
また高橋は「気に入ったものはリピート買い」と木原の素顔を明かす。木原は気に入ったものを大事し、壊れても同じものを買うという。この性格について「ペアにとってもよくて。木原選手は同じことをしっかり繰り返しできる。そういった安心感、これはフィギュアスケートにすごく生きた性格をしている思います」と明かした。