Samsungが、自社の折りたたみデバイス向けに新機能「異物検知（Foreign Material Detection）」を開発していることが明らかになりました。

↑折りたたむ際は丁重に扱って（画像提供／Samsung）。

この機能は、流出した「One UI 9」のビルド内で発見されたもの。具体的には、画面に異物が挟まって完全に折りたためない場合に、ユーザーへ通知で警告してデバイスの損傷を防ぐという仕組みです。

Android Authorityがこのリークビルドを解析した結果、システム内に以下のメッセージが含まれていたそう。

「スマホが完全に折りたたまれていません。お使いのスマホは完全に折りたたまれませんでした。画面の損傷を避けるため、もう一度スマホを開き、画面上に異物がないか確認してください。この検知アラートが不要な場合は、設定でオフにすることができます」

また、この機能に関連して3つの画像が追加されており、各画像のタイトルには次期折りたたみデバイスのコードネームが記載されています。その対応関係は以下の通り。

Q8: Galaxy Z Fold 8 H8: Galaxy Z Wide Fold B8: Galaxy Z Flip 8

Samsungの公式ソフトウェアから、幅広な次世代機「Galaxy Wide Fold」の画像が見つかったのは今回が初めてではありません。しかし3つのモデルが揃ったことで、Wide Foldのアスペクト比が通常モデルのGalaxy Z Fold 8とどれほど異なっているかを明確に比較できるようになりました。

さらに、今回見つかった画像では、Wide Foldの角はより丸みを帯びているようにも見えます。もっとも、これは以前に流出した画像と食い違っており、単なるグラフィック上のミスであるとの指摘も。

なお、この異物検知機能がSamsungの旧型の折りたたみモデルにも対応するかどうかは現時点では不明。流出したOne UI 9のビルドは開発の極めて初期段階にあるため、今後仕様が変更される可能性もあります。

