ちょ、これは勝ちでしょ（喜）【コストコ】ティータイムが華やぐ♡「スイーツ」

近所のスーパーでは手に入らないような品揃えや、驚きの大容量商品で話題を集めることが多い【コストコ】。何を買おうか迷った時には、「スイーツ」をチェックしてみて。今回は、いつものティータイムをちょっぴり華やかに格上げできそうな本格的なスイーツをピックアップ。マニアがイチオシする商品を紹介するので、お買い物の参考にしてみてください。

パッケージも可愛い！ フランス産の本格焼き菓子

@empireo25さんが、「しっかりメイドインフランスって書いてあるよ」とコメントしているのが、「サン・ミッシェル アーモンドケーキ 26個入り」。個包装で26個入りなので、大人数でつまんだり、ストックしておいて少しずつ楽しむのにも良さそう。さらに@empireo25さん曰く、「バターをたっぷり使ったレシピで、しっとり柔らかく、やさしいアーモンドの風味」とのこと。本格的な味わいを楽しめそうです。軽く温めたり焼いたりすると、美味しさがアップするかも。価格は、\1,688（税込）です。

とろんと濃厚なクリームを味わって！

コストコマニアの@costco_hackerさんのイチオシは、こちらの「カスタード シュークリーム 6個入」です。@costco_hackerさん曰く、「箱を開けた瞬間、もう『これは勝ち』って感じ」とのこと。さらに「直径約9cmほど」「シューはサクッ → ふわっで軽いのに、クリームはとろ～ん濃厚」とのことで、ボリュームも味も大満足できそうです。1個が大きいので、お皿に取り分けても見栄えが良く、ティータイムが華やぐこと間違いなしかも。価格は、\1,198（税込）です。

